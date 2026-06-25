Leck in der Leitung Ausgerechnet in der Gluthitze wird in Korb die Wasserversorgung gekappt
Wegen eines Lecks in der Leitung rät die Gemeinde Korb betroffenen Bürgern, sich mit einem ausreichend großen Wasservorrat einzudecken.
Wegen eines Lecks in der Leitung rät die Gemeinde Korb betroffenen Bürgern, sich mit einem ausreichend großen Wasservorrat einzudecken.
Ausgerechnet in der Hochphase der heißen Tage werden in Korb ganze Straßenzüge kurzfristig ohne Trinkwasser auskommen müssen. Die Gemeinde rät Bürgerinnen und Bürgern, sich wegen der vorübergehenden Unterbrechung der Versorgung mit einem ausreichend großen Vorrat einzudecken.