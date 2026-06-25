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  6. Ausgerechnet in der Gluthitze wird in Korb die Wasserversorgung gekappt

Leck in der Leitung Ausgerechnet in der Gluthitze wird in Korb die Wasserversorgung gekappt

Leck in der Leitung: Ausgerechnet in der Gluthitze wird in Korb die Wasserversorgung gekappt
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Auf Trinkwasser aus dem heimischen Hahn können sich viele Menschen in Korb in der kommenden Woche nicht verlassen. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Wegen eines Lecks in der Leitung rät die Gemeinde Korb betroffenen Bürgern, sich mit einem ausreichend großen Wasservorrat einzudecken.

Rems-Murr: Sascha Schmierer (sas)

Ausgerechnet in der Hochphase der heißen Tage werden in Korb ganze Straßenzüge kurzfristig ohne Trinkwasser auskommen müssen. Die Gemeinde rät Bürgerinnen und Bürgern, sich wegen der vorübergehenden Unterbrechung der Versorgung mit einem ausreichend großen Vorrat einzudecken.

 

Wenn aus dem Hahn kein Nass mehr kommt, sollte wenigstens eine Reserve in Sprudelflasche und Kanister im Haus sein – zumal die Kommune im Vorfeld nicht verbindlich sagen kann, wie lange die Unterbrechung der Trinkwasserversorgung andauern wird.

Wie lange die Arbeiten dauern, kann Korb nicht verbindlich sagen

„Die Stadtwerke Waiblingen werden die Maßnahme mit Hochdruck umsetzen. Der genaue Zeitbedarf hängt aber von den Gegebenheiten vor Ort ab“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Geplant ist im Idealfall, die notwendigen Arbeiten über Nacht abzuschließen und die Wasserversorgung bis zum Morgen wieder vollständig hergestellt zu haben.

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Hintergrund der Unterbrechung sind nach einem kürzlich aufgetretenen Schaden an einer Wasserleitung notwendige Reparaturarbeiten. Das Leck in der Leitung wurde zunächst provisorisch behoben, für eine dauerhaft gewährleistete Versorgungssicherheit ist jedoch eine vollständige Instandsetzung notwendig.

Deshalb wird die Trinkwasserleitung am Mittwoch, 1. Juli, ab 19 Uhr in der Mansler Straße, dem Finkenweg, dem Hettlenweg, der Jahnstraße und der Winnender Straße in Richtung B14 (ab der Fritz-Klett-Straße) vorübergehend unterbrochen. Die Arbeiten finden im Kreuzungsbereich der Winnender Straße mit der Fritz-Klett-Straße statt. Dort ist auch mit verkehrlichen Einschränkungen zu rechnen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich nach Möglichkeit zu umfahren, damit die Arbeiten sicher und zügig durchgeführt werden können.

Feuerwehr Korb informiert und einsatzbereit bei Wasserleck

Die Freiwillige Feuerwehr Korb wurde über die geplante Versorgungsunterbrechung informiert und ist entsprechend eingebunden. Für Rückfragen der Bürgerschaft oder aktuelle Informationen zum Stand der Arbeiten steht der verantwortliche Meister unter 0172/41 81 771 zur Verfügung.

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