red/AFP 04.06.2025 - 07:01 Uhr

Nach seinem Amtsantritt hat Südkoreas neuer Präsident Lee Jae Myung sich offen für eine Annäherung an Nordkorea gezeigt und vor „zunehmendem Protektionismus“ gewarnt. „Wir werden die Wunden der Teilung und des Krieges heilen und eine Zukunft in Frieden und Wohlstand aufbauen“, sagte er am Mittwoch in Seoul. Mit Blick auf die aggressive Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump warnte er zudem vor „zunehmendem Protektionismus“ und der „Umstrukturierung der Lieferketten“ als existenzieller Bedrohung für sein stark auf Exporte angewiesenes Land.