Kurz vor Ostern fragen sich viele Menschen: Gibt es zum Fest genügend Eier? Denn zwei Krankheiten sorgen für Probleme bei den Produzenten.
30.03.2026 - 04:01 Uhr
Bonn - Rot, gelb oder grün - bunte Eier stoßen zum Osterfest nicht nur bei Kindern auf Begeisterung. Hunderte Millionen werden jedes Jahr verkauft oder selbst gefärbt. Doch wer in diesem Jahr zum Fest Eier kaufen möchte, muss gelegentlich improvisieren: Die Regale in Supermärkten und Discountern sind teils nicht so gut gefüllt wie gewohnt. Einzelne Sorten fehlen, die Auswahl ist eingeschränkt. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.