Leerstand in Stuttgart: Eigentümer weigert sich, Leerstand zu beenden– ist die Stadt machtlos?

Peter Mielert kann gar nicht wegschauen. Ob er will oder nicht. Er hat das Haus an der Annabergstraße 2 in Bad Cannstatt täglich vor Augen. Und dass es leer steht, das ist auch nicht zu übersehen. Fenster sind eingeschlagen und das Dach hat Löcher. „Dieses Objekt jeden Tag vor Augen zu haben und die Not von Wohnungssuchenden jeden Tag zu erleben, macht mich traurig und wütend zugleich – kümmert sich wirklich niemand um die Prinzipien unseres Grundgesetzes, in dem es heißt: ‚Eigentum verpflichtet‘?, fragt Mielert, der sich im Jahr 2022 nach 42 Jahren aus dem Bezirksbeirat Bad Cannstatt verabschiedet hat.