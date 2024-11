Warum stehen in Mönsheim so viele Wohnungen leer?

Während es vielerorts an Wohnraum fehlt, stehen dennoch Wohnungen oder ganze Gebäude in Leonberg und Umgebung leer – besonders viele in Mönsheim und Heimsheim. Was steht dort leer und was können Kommunen dagegen tun?

Chiara Sterk 18.11.2024 - 16:54 Uhr

Vor dem Haus in der Bachstraße in Mönsheim stehen Gartenzwerge, daneben eine Blättertone. Drinnen liegt auf dem Tisch noch der Schleckerkatalog des alten Mieters, wie er ihn zuletzt aufgeblättert hat. Es ist, als wäre der letzte Mieter nur mal eben Zigaretten holen gegangen – und dann mehr als 20 Jahre nicht mehr wiedergekommen. Wie das Haus in der Bachstraße stehen im Mönsheimer Ortskern mehrere Häuser leer. Manche davon sind bezugsfertig, andere in die Jahre gekommen, nur noch tragende Balken stützen den Türrahmen eines Hauses.