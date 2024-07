An einem Automaten am Rotebühlplatz konnte man bis vor Kurzem ganz legal chemisch verändertes LSD kaufen. Inzwischen ist damit Schluss. Was hinter dem Verschwinden steckt.

Lea Krug 28.06.2024 - 19:25 Uhr

Monatelang bot das Unternehmen „Mein CBD Deutschland“ mit Sitz in Bensheim bei Darmstadt 1D-LSD an – legal. Unter anderem an einem Automaten am Rotebühlplatz gleich bei der U-Bahn konnte jeder Passant über 18 Jahren eine Packung mit dem Stoff für rund 20 Euro kaufen. Die Wirkung des 1D-LSD ist laut Experten vergleichbar mit normalem LSD. Lediglich die Zusammensetzung der chemischen Moleküle ist eine andere, weshalb der Stoff bislang nicht vom Betäubungsmittelgesetz erfasst wurde.