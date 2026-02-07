Die Warnung vor der gefährlichen Designer-Droge Cychlorphin verbreitet sich. „Drug Checking“ könnte helfen, Substanzen zu bestimmen. Doch Baden-Württemberg hinkt hier hinterher.
Während Drogenkonsumenten in anderen Bundesländern Substanzen legal auf ihre tatsächlichen Inhaltsstoffe hin überprüfen lassen können, ist das „Drug Checking“ in Baden-Württemberg noch nicht erlaubt. Das Sozialministerium in Stuttgart hat laut einem Sprecher zur Umsetzung einer Bundesregelung einen Entwurf für eine Rechtsverordnung vorgelegt. Diese sei zwischen den Ressorts auf Fachebene abgestimmt.