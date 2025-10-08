2026 ist für BAP ein doppelter Grund zum Feiern: Die Band wird 50, Gründer Wolfgang Niedecken 75. Darauf dürfen sich auch die Stuttgarter Fans freuen.
08.10.2025 - 10:39 Uhr
Zum 50-jährigen Bestehen geht BAP 2026 auf Tournee durch 19 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Kölsch-Rocker treten dabei in großen Arenen auf, so in der Stuttgarter Porsche-Arena, in der Hamburger Barclays-Arena, der Münchner Olympiahalle, der Berliner Uber-Arena und zum „Homecoming“ in der Kölner Lanxessarena.