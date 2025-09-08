Kultreihe seit 1979 Alle Alien-Filme im Überblick – von „Alien“ bis „Romulus“

Vom Ei zum Königin-Monster – kaum ein Filmwesen hat die Kinogeschichte so geprägt wie das „Alien“. Ein Überblick über den „perfekten Organismus“ und alle Alien-Filme, die ihn zum Mythos machten.