Legende der „Bild“-Zeitung tot Post an Wagner: Mein lieber Gossen-Goethe
Er war nicht nur einer der berühmtesten Kolumnisten Deutschlands, sondern genoss auch in der Branche Kultstatus. Jetzt ist Franz Josef Wagner im Alter von 82 Jahren gestorben.
Am Zeilengeld wird der Unterschied zwischen einem jungen Journalisten und Franz Josef Wagner vielleicht am deutlichsten; diese für freie Journalisten übliche Vergütung, die sich eben an der Zeile in der gedruckten Zeitung bemisst. Eilte man selbst als Nachwuchsreporter auch an Wochenenden von Termin zu Termin und schrieb ganze Seiten voll, wurde besonders augenscheinlich, dass da in Berlin beim Axel-Springer-Verlag einer saß, der seinen Lebensunterhalt mit drei Absätzen am Tag bestritt – und vermutlich deutlich höherem Salär: der Star-Kolumnist Franz Josef Wagner.