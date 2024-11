Lena Gercke, erste Gewinnerin von „Germany’s Next Topmodel“ und mittlerweile erfolgreiche Unternehmerin, präsentierte am Samstag ihre neueste „LeGer“-Kollektion im Breuninger Stuttgart. Zahlreiche Fans reisten an, um das Model persönlich zu treffen.

Lena Gercke, bekannt als Siegerin der ersten Staffel von „Germany’s Next Topmodel“, hat am Samstag die neueste Kollektion ihrer Modebrand „LeGer“ im Breuninger Stuttgart vorgestellt. Die 36-jährige Unternehmerin hat sich mittlerweile als Designerin etabliert und führt ihre eigene Modemarke mit großem Erfolg.

So sind auch zahlreiche Besucher im Breuninger erschienen – und teilweise weit angereist – um das Model zu sehen sowie die neuen Kleidungsstücke zu betrachten, die nun in exklusiver Auswahl auch im stationären Handel zu finden sind. Bisher war die Marke hauptsächlich online präsent, aber „es ist natürlich ganz anders, wenn jemand in ein Geschäft geht, deine Kleidung sieht und das Material fühlen kann“, sagt Gercke.

Meet and Greet mit Fans in Stuttgart

Ab 12 Uhr empfing Lena Gercke ihre Fans und interessierte Kunden im dritten Stock des Breuninger-Kaufhauses in Stuttgart. Dort bot sich nicht nur die Gelegenheit, die neue Kollektion zu betrachten, sondern auch, mit dem Model persönlich ins Gespräch zu kommen und Bilder zu machen. Fans konnten sich zusätzlich ihre Hoodies personalisieren lassen, einen Punsch genießen oder an der Candybar etwas Kleines zum Naschen mitnehmen.

Die Kollektion, die seit einem Jahr speziell für die Weihnachtszeit konzipiert wurde, bietet eine Mischung aus eleganten, modernen und gemütlichen Styles – darunter festliche Stücke wie Glitzeroberteile und kuschelige Strickwaren. Diese „festive collection“ lasse sich zu besonderen Anlässen tragen, aber auch auf unterschiedliche Weise kombinieren. „Und das ist auch der Ansatz unserer Brand“, sagt Gercke. „Dass man die unterschiedlichen Teile gut zusammen kombinieren und da ein bisschen rumexperimentieren kann.“

Zusätzlich gibt es für den Winter die Ski-Kollektion, die das Model besonders begeistert, denn sie bietet warme, kuschelige Kleidung für die kalte Jahreszeit. „Ich bin auch jemand, der sehr gerne legere Kleidung trägt, wie es unser Name auch schon sagt. Und ich liebe es einfach auch kuschelig.“

Die Besucher kennen Lena Gercke schon seit „Germany’s Next Topmodel“

Diese Kombination trifft auch bei vielen Besuchern in Stuttgart auf positive Resonanz. Auch wenn die Preise der Kollektion teilweise hoch ausfallen, zeigte sich eine große Nachfrage. Die beiden Studentinnen Jette (19) und Anastasija (18) waren begeistert von den glamourösen, aber zugleich alltagstauglichen Designs der Kollektion. Besonders das rote Glitzeroberteil, das perfekt zur bevorstehenden Weihnachtszeit passt, hatte es ihnen angetan. „Ich finde so ein Partyoberteil kann man immer gut tragen“, sagt Jette. Ihre Freundin Anastasija stimmt zu und ergänzt: „Ich finde die Kollektion sehr gut gemacht, mit high Sachen, aber auch Stücken, die man immer im Alltag anziehen kann.“

Neben der Kollektion wollten die beiden aber auch Lena Gercke sehen, da sie es bewundernswert finden, wie viel sie erreicht hat. „Wir kennen sie hauptsächlich von GNTM, aber jetzt ist sie auch gewachsen als Frau und Unternehmerin“ sagt Anastasija. „Das ist einfach cool, mal eine richtig erfolgreiche Frau zu sehen.“

Auch Carmen (32) und Bianca (32) sind langjährige Fans von Lena Gercke und verfolgen sie seit ihrer Teilnahme bei „Germany’s Next Topmodel“ in den sozialen Medien. Da sie das Model „sehr sympathisch“ finden und aus Stuttgart kommen, freuen sie sich, dass sie ihre neue Kollektion im Breuninger präsentiert. „Ich finde das so cool, dass sie als Nordberlin mal hier in den Süden kommt“, sagt Carmen.

Weiter angereist sind dagegen Lina (28) und ihre Freundin Anne (27). Ganze 500 Kilometer sind die beiden von Münster nach Stuttgart gefahren, nachdem Lina bei einem Gewinnspiel von LeGer das Eventticket gewonnen hatte. „Aber es hat sich total gelohnt“, so Lina. „Mega cooles Event und Lena hat sich sehr viel Zeit für uns genommen“, sagt Anne, nachdem sie mit dem Star des Tages gesprochen und Bilder gemacht haben. Auch sie verfolgen das Model seit den Anfängen ihrer Karriere und sind begeistert von den vielseitigen Designs der Kollektion. „Ich finde es cool, dass sie sehr alltagstauglich ist und man es auch für die Arbeit gut kombinieren kann“, sagt Lina. „Aber dafür sieht man trotzdem irgendwie lässig aus und das mag ich einfach an ihrer Marke.“

Lena Gercke freute sich auf ihren Besuch in Stuttgart

Auch für Lena Gercke war es ein besonderes Erlebnis auf die Besucher zu treffen und zu erleben, wie die Kunden durch den Laden laufen und LeGer als Marke dort hängen sehen. Doch vor allem der direkte Austausch ist ihr wichtig, um Kundenfeedback zu bekommen: „Was lieben sie an LeGer? Was finden sie gut? Was kann man vielleicht auch besser machen?“

Außerdem hat es sie gefreut, nach längerer Zeit wieder in Stuttgart zu sein: „Ich liebe ja die Schwaben, weil ich finde, sie strahlen so eine unglaubliche Herzlichkeit aus und eine Wärme“, so das Model. „Und es ist alles sehr gemütlich, ehrlich und familiär hier.“

Doch nicht nur Fans und Kunden in Stuttgart können die Kollektion erleben. Auch im Online-Shop sowie anderen Läden in ganz Deutschland werden die Klamotten verfügbar sein.

LeGer gibt es seit 2017

Gegründet wurde LeGer 2017, damals allerdings noch als Lizenzmarke. 2021 wurde daraus schließlich eine GmbH. Lena Gercke kam auf die Idee, ihre eigene Marke zu gründen, während sie als Model in New York arbeitete. „Ich wollte irgendwann nicht nur als Testimonial für andere Marken auftreten, sondern selbst Fashion machen“, erklärt sie. Dieser Wunsch ist inzwischen Realität geworden. Heute produziert sie mit einem Team von rund 28 Leuten jährlich bis zu zehn Kollektionen.

Seit August hat Lena Gercke ihre Marke Leger by Lena Gercke um eine neue Kategorie erweitert: das Beauty-Segment, gestartet mit einem Parfum. Mit dieser Erweiterung baut die Unternehmerin ihre Lifestyle-Marke weiter aus. Informationen dazu sollen aber erst im nächsten Jahr folgen.