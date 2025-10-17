Für ein Projekt beim kommenden Kultursommer sammelt das Fellbacher Kulturamt bereits Legosteine. Wer größere Mengen spenden möchte, kann sie auch abholen lassen.

Wenn alles genau so läuft, wie es sich die Verantwortlichen erhoffen, dann wird das Fellbacher Kulturamt demnächst mit Legosteinen nur so überhäuft. Denn die Organisatoren benötigen derartige Klemmbausteine in größeren Mengen – mit vorausschauendem Blick auf den Europäischen Kultursommer, der sich von Mai bis Juli 2026 um Skandinavien dreht.

Fellbach pflegt bekanntlich den überregional beachteten kulturellen Dreiklang – abwechselnd mit der Triennale, dem Kultursommer und dem Mörike-Preis. Nach der Triennale ist vor dem Kultursommer: Das diesjährige kulturelle Großereignis im Remstal, die viermonatige Kleinplastikschau in der Alten Kelter, ist vor knapp zwei Wochen zu Ende gegangen, letztlich wurden mehr als 7000 Interessentinnen und Interessenten verzeichnet.

Aus Legosteinen lassen sich Rennwagen herstellen (wie hier der Nachbau eines McLaren P1 bei der Automobilmesse im September 2025 in München) – und 2026 vielleicht auch Kunstwerke in Fellbach. Foto: Sven Hoppe/dpa

Im kommenden Jahr steht nun also die achte Auflage des Europäischen Kultursommers an. Im Fellbacher Kulturamt laufen die Planungen bereits auf Hochtouren. Knapp zwölf Wochen lang, von Mai bis kurz vor den Sommerferien 2026, gibt es diverse Aufführungen, Konzerte, Vorträge und weitere Aktionen mit Akteuren aus den drei Gastländern Dänemark, Schweden, Norwegen.

Für ein Projekt ist bereits jetzt auch die Mitwirkung der Fellbacher Bürgerschaft gefragt. Während im Jahr 2023 der Kultursommer mit dem Gastland Frankreich bei überschäumender „art de vivre“ hauptsächlich unter freiem Himmel stattfand, zieht mit den nordischen Gastländern nun „Hygge“ in Fellbach ein – mit allem, was das skandinavische Lebensgefühl ausmacht: Gemütlichkeit, schönes Design, Freude daran, Dinge zu gestalten, Zusammensein mit Freunden und Familie.

So entsteht unter anderem in der Galerie der Stadt Fellbach ein hyggeliger Kaffeeraum für Groß und Klein für die schwedische Fika. Neben skandinavischen Schmökern steht hier auch der dänische Exportschlager schlechthin bereit: die ikonischen Klemmbausteine von Lego. Sie laden dazu ein, eigene Welten zu erschaffen, sich in Lego-Bau-Wettbewerben zu messen und von Fellbacher Künstlern erschaffene Werke zu bewundern.

Bei größeren Mengen kann ein Abholtermin vereinbart werden

Wer zu Hause, in den Kellern und auf dem Dachboden noch Kisten mit Lego und Lego Duplo hat – egal ob ein Sammelsurium an Steinen, losen Köpfen, Hubschrauberteilen, Autorädern oder ob fertig gebaute Werke – die nicht mehr gebraucht werden, darf diese gerne ab sofort im Fellbacher Kulturamt, Hintere Straße 16, abgeben oder sich unter Telefon 0711 / 5851 364 oder per Mail (kulturamt@fellbach.de) melden.

Vor allem bei größeren Mengen kann ein Abholtermin vereinbart werden. Natürlich ist es auch möglich, die Steine nur leihweise für die Dauer des Kultursommers abzugeben und eine entsprechende Menge nach dem Fellbacher Festival wieder abzuholen.