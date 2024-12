Merve Karadeniz, Kauffrau im Gesundheitswesen bei den Rems-Murr-Kliniken, gehört zu den besten Auszubildenden Baden-Württembergs. Für ihre guten Leistungen wurde die Waiblingerin mit türkischen Wurzeln von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rems-Murr und der IHK Region Stuttgart ausgezeichnet.

Zwei Ehrungen für Bestnoten

Wie die Kliniken mitteilten, hat die 24-Jährige aus Waiblingen ihre dreijährige Ausbildung mit Bestnoten abgeschlossen und durfte Ende November bei gleich zwei festlichen Ehrungen auf die Bühne treten. Direkt im Anschluss an ihre Ausbildung hat sie einen Arbeitsvertrag in den Rems-Murr-Kliniken bekommen – als sogenannte Entgeltreferentin, denn „das Kaufmännische macht mir genauso viel Spaß wie alles, was mit Medizin und Gesundheit zu tun hat“, sagt Karadeniz.

Nach der Realschule und dem Abitur hatte sie zunächst am Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium zwei Semester Gesundheitsmanagement studiert. Doch dann entschied sie sich für die praktische Ausbildung, die ihr vielfältige Einblicke in die Klinikabläufe bot. „Ich konnte in viele Bereiche hineinschauen – vom Controlling über das Patientenmanagement bis zum Qualitätsmanagement. Das hat mir sehr geholfen“, erklärt Karadeniz.

Anja Krehahn, die Leiterin der Personalabteilung, lobt die junge Kollegin: „Merve Karadeniz hat die Auszeichnung mehr als verdient. Sie überzeugt nicht nur in Prüfungen, sondern auch im Arbeitsalltag mit ihrer Zuverlässigkeit und ihrem Teamgeist.“

Stipendium für Studium möglich

Für die Zukunft möchte Karadeniz Berufserfahrung sammeln und ihr Wissen weiter vertiefen. Dank der Auszeichnung könnte sie auch ein Stipendium für eine Weiterbildung oder ein duales Studium in Betracht ziehen. Wie auch immer sie sich entscheidet: Personalchefin Anja Krehahn würde sich freuen, wenn die junge Kollegin den Kliniken treu bleibt oder später wieder zurückkehrt. Und sie hofft, dass die nächsten Auszubildenden, sei es im Kaufmännischen oder in anderen Bereichen, ähnlich erfolgreich in die Fußstapfen von Merve Karadeniz treten.

Ausbildung in der Klinik

Möglichkeiten

Die Rems-Murr-Kliniken sind zweitgrößter Arbeitgeber im Rems-Murr-Kreis. Mindestens zwei Auszubildende starten hier pro Jahr im kaufmännischen Bereich oder im Dualen Studium BWL-Gesundheitsmanagement. Hinzu kommen derzeit in der Pflege etwa 85 Nachwuchskräfte für die Berufe der Pflegefachleute, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie Gesundheits- und Krankenpflegehelfer, die am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe (bzg) Rems-Murr in Winnenden ausgebildet werden.

Kooperation

Mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) besteht eine enge Zusammenarbeit im Hebammenstudium. Abgerundet wird das Angebot an Ausbildungsberufen durch die Berufsbilder Operationstechnische Assistenz sowie Medizinische Technologen in der Radiologie (MTR) sowie zukünftig auch im Labor (MTL). Außerdem ist das Rems-Murr-Klinikum Winnenden als akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Tübingen in die Ausbildung angehender Ärztinnen und Ärzte während ihres Praktischen Jahres (PJ) eingebunden.