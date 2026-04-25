 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Dieser Gymnasiallehrer spielt im neuen Stuttgart-Tatort mit

Lehrer am Filmset Dieser Gymnasiallehrer spielt im neuen Stuttgart-Tatort mit

Lehrer am Filmset: Dieser Gymnasiallehrer spielt im neuen Stuttgart-Tatort mit
1
Bedirhan Bedir in seinem Klassenzimmer (links) und am Set mit Schauspieler Richy Müller. Foto: Bedirhan Bedir

Ein Lehrer aus Waiblingen spielt im neuen Stuttgarter „Tatort“ mit. Bedirhan Bedir unterrichtet Englisch und Sport in Bad Cannstatt – und steht regelmäßig vor der Kamera.

Digital Desk: Katrin Maier-Sohn (kms)

Ein Toter im Steinbruch, ein gestohlener Wagen und zwei junge Frauen, die mehr verbindet, als es scheint. Am 22. Mai findet die Premiere des neuen Stuttgart-Tatort mit dem Titel „Lucys Geburtstag“ auf dem Stuttgarter Schlossplatz statt. Mit dabei ist der Gymnasiallehrer Bedirhan Bedir – auf der Leinwand.

 

In Geislingen an der Steige geboren, in Würzburg studiert, wohnt der 39-Jährige nun seit sieben Jahren in Waiblingen. Als Lehrer unterrichtet er Englisch und Sport an den privaten Lessing-Schulen in Stuttgart-Bad Cannstatt. Doch durch sein Leben zieht sich neben dem Unterrichten eine weitere große Leidenschaft: Das Theaterspiel.

Lehrer von der Theater-AG zum Kinofilm

„In der Realschule waren meine Freunde und ich dafür bekannt, dass wir sehr turbulent und lustig unterwegs waren. Unsere stellvertretende Schulleiterin war schlau und hat unsere Energie in eine Theater-AG gelenkt. Seitdem spiele ich“, erzählt Bedir.

Auch nach seinem Umzug nach Waiblingen suchte er sich eine Gruppe und landete bei der Amateurschauspieltruppe „Hegnacher Kuckuck“. Dort spielte er zunächst eine Nebenrolle, dann die Hauptrolle. Das positive Feedback bestärkt ihn. Die Idee entsteht: Warum nicht auch Film?

Lehrer ist großer Fan von İlker Çatak

Doch wie kommt man als Quereinsteiger ins Filmbusiness? „Ich habe viel im Internet recherchiert und dann zunächst als Komparse angefangen“, sagt der zweifache Familienvater. „Wichtig war auch, mit Leuten aus der Branche zu sprechen, teilweise über Instagram. So bin ich auf wichtige Portale gestoßen. Außerdem habe ich in professionelle Fotos und Bewegtbildmaterial investiert.

Unsere Empfehlung für Sie

Im Kino: „Gelbe Briefe“: „Es kann morgen auch in Deutschland passieren“

Im Kino: „Gelbe Briefe“ „Es kann morgen auch in Deutschland passieren“

Der Berlinale-Gewinner „Gelbe Briefe“ ist aktuell im Kino. Sein Regisseur İlker Çatak erklärt, warum er die Geschichte von politischer Verfolgung in Berlin und Hamburg spielen lässt.

Bedir merkt schnell, dass er sich vor der Kamera wohlfühlt. Er übernimmt eine Kleindarstellerrolle in einem Kinofilm. „Am Anfang wusste ich gar nicht, für welchen Film ich mich da bewerbe. Es handelte sich um das Politdrama „Gelbe Briefe“ des Berliner Regisseurs İlker Çatak, das unter anderem mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde. „Das war eine große Ehre“, sagt Bedir und schwärmt von Çatak, der so bodenständig sei und mit allen Darstellern sehr respektvoll umgehe.

„Die Schauspielerei und der Lehrerberuf haben viel gemeinsam“

Seine Schauspielerfahrungen versteckt er nicht vor seinen Schülerinnen und Schülern. Im Gegenteil: Ist der Unterricht mal etwas trocken oder schweifen die Schüler ab, erzählt er ihnen von seinen Castings, Drehs und neuen Projekten. Allgemein haben der Lehrer- und Schauspielberuf Gemeinsamkeiten.

„Ich möchte die Aufmerksamkeit von meinem Publikum als auch von meinen Schülern. Mir ist wichtig, dass die Schüler Spaß haben, auch wenn der Stoff manchmal trocken ist. Wie auf der Bühne möchte man das Publikum erreichen.“

Mit dem „Tatort“ steht für Bedir nun ein größeres Fernsehprojekt an. Viel darf er über seine Rolle nicht preisgeben. „Ich spiele eine neutrale Figur und führe einen Laden“, sagt er. Es ist eine Episodenrolle, also mehr als ein kurzer Auftritt im Hintergrund. Er hat eigenen Text und steht auch mit Richy Müller vor der Kamera. Selbst verfolgt er die Krimireihe kaum. „Wir sind eher mit türkischen Serien aufgewachsen“, sagt er.

„Ich liebe meinen Beruf. Er gibt mir Stabilität“

Seinen weiteren Weg plant er pragmatisch. „Ich gehe in kleinen Schritten vor“, sagt Bedir. Neben seiner Arbeit als Lehrer und dem Familienleben bleibt nur begrenzt Zeit. Aktuell arbeitet er an einem Showreel, einem Zusammenschnitt seiner bisherigen Rollen, mit dem er sich bei Agenturen bewerben will.

Auf die Frage nach großen Zielen nennt er einen Namen: Robert De Niro. Dessen Gangsterrollen hätten ihn geprägt. Gleichzeitig setzt er sich Grenzen. Sehr intime Szenen schließt er für sich aus. „Nicht wofür meine Frau mir die Ohren langziehen Würde.“

Egal wie seine Karriere weitergehen wird, den Lehrerberuf möchte er nicht aufgeben. „Ich liebe meinen Beruf. Er gibt mir Stabilität“, sagt er. Perspektivisch könne er sich vorstellen, die Stunden zu reduzieren, falls mehr Dreharbeiten dazukommen. Einen wichtigen Anstoß für seinen Weg nennt Bedir am Ende selbst: seinen Onkel. „Er hat mich immer wieder ermutigt, es zu versuchen.“

Weitere Themen

Lehrer am Filmset: Dieser Gymnasiallehrer spielt im neuen Stuttgart-Tatort mit

Lehrer am Filmset Dieser Gymnasiallehrer spielt im neuen Stuttgart-Tatort mit

Ein Lehrer aus Waiblingen spielt im neuen Stuttgarter „Tatort“ mit. Bedirhan Bedir unterrichtet Englisch und Sport in Bad Cannstatt – und steht regelmäßig vor der Kamera.
Von Katrin Maier-Sohn
Konzert im Werkstatthaus: Im Partykeller der Depressionen: So war’s bei Christin Nichols in Stuttgart

Konzert im Werkstatthaus Im Partykeller der Depressionen: So war’s bei Christin Nichols in Stuttgart

Die Berliner Musikerin und Schauspielerin Christin Nichols hat am Donnerstagabend in Stuttgart ihr neues Indiepop-Album vorgestellt – und ein Lied Friedrich Merz gewidmet.
Von Gunther Reinhardt
SWR Symphonieorchester: Bruckner aus finnischer Sicht

SWR Symphonieorchester Bruckner aus finnischer Sicht

Beim SWR-Symphonieorchester stellen sich die Dirigentin Eva Ollikainen und der Geiger Inmo Yang vor. Und wie war’s?
Von Susanne Benda
Unsere Kunsttipps: In Stuttgart trifft Literatur Kunst – und uns mitten ins Herz?

Unsere Kunsttipps In Stuttgart trifft Literatur Kunst – und uns mitten ins Herz?

Nach dem erfolgreichen Galerierundgang Art Alarm erst einmal durchschnaufen? Lieber betont man eigene Stärken und holt sich überdies Wortkünstler ins Kunst-Boot.
Von Nikolai B. Forstbauer
Nachruf Mascha Riepl-Schmidt: Sie rettete Stuttgarter Frauengeschichte(n)

Nachruf Mascha Riepl-Schmidt Sie rettete Stuttgarter Frauengeschichte(n)

Mascha Riepl-Schmidt, eine Expertin der Frauengeschichte in Stuttgart, ist verstorben. Wie die Persönlichkeiten, über die sie schrieb, wollte sie den Mund aufmachen.
Von Andrea Kachelrieß
Isabelle Huppert: „Ich bin neugierig, aber ich bin auch faul“

Isabelle Huppert „Ich bin neugierig, aber ich bin auch faul“

Isabelle Huppert zählt zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen. Gerade ist sie in der Komödie „Die reichste Frau der Welt“ zu sehen.
Von Patrick Heidmann
Ex-Direktor der John-Cranko-Schule: Land ehrt Tadeusz Matacz für seine Verdienste um Tanz und Ballettausbildung

Ex-Direktor der John-Cranko-Schule Land ehrt Tadeusz Matacz für seine Verdienste um Tanz und Ballettausbildung

Ruhestand als Professor: Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat Tadeusz Matacz, dem ehemaligen Direktor der John-Cranko-Schule, den Ehrentitel des Landes verliehen.
Von Andrea Kachelrieß
Ungute Sitten: Eine Jeremiade über die Handyglotzer

Ungute Sitten Eine Jeremiade über die Handyglotzer

Warten müssen alle mal. So ist das Leben. Aber was hat das Smartphone ständig dabei zu suchen, fragt sich unsere Kolumnistin?
Von Anna Katharina Hahn
Konzert in Stuttgart: Georg Ringsgwandl: „Wenn man es weinerlich vorträgt, wird es unerträglich“

Konzert in Stuttgart Georg Ringsgwandl: „Wenn man es weinerlich vorträgt, wird es unerträglich“

Nach seinem großartigen Konzert in Karlsruhe kommt Georg Ringsgwandl am Sonntag, 26. April, ins Theaterhaus Stuttgart. Dazwischen hat er am Telefon die Vorteile leiser Musik erklärt.
Von Michael Werner
Netflix-Serie: Mit dem Tuk Tuk in die Bussi Bussi-Bar

Netflix-Serie Mit dem Tuk Tuk in die Bussi Bussi-Bar

„Crooks“ ist zurück! Netflix zeigt die zweite Staffel der ziemlich wilden Gangstergeschichte rund um Tresorknacker Charly und seinen Kumpel Joseph.
Von Patrick Heidmann
Weitere Artikel zu Tatort Stuttgart Film Schule
 
 