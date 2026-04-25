Lehrer am Filmset Dieser Gymnasiallehrer spielt im neuen Stuttgart-Tatort mit
Ein Lehrer aus Waiblingen spielt im neuen Stuttgarter „Tatort“ mit. Bedirhan Bedir unterrichtet Englisch und Sport in Bad Cannstatt – und steht regelmäßig vor der Kamera.
Ein Lehrer aus Waiblingen spielt im neuen Stuttgarter „Tatort“ mit. Bedirhan Bedir unterrichtet Englisch und Sport in Bad Cannstatt – und steht regelmäßig vor der Kamera.
Ein Toter im Steinbruch, ein gestohlener Wagen und zwei junge Frauen, die mehr verbindet, als es scheint. Am 22. Mai findet die Premiere des neuen Stuttgart-Tatort mit dem Titel „Lucys Geburtstag“ auf dem Stuttgarter Schlossplatz statt. Mit dabei ist der Gymnasiallehrer Bedirhan Bedir – auf der Leinwand.