Lehrer werden ohne Abi: Direkteinstieg in den Lehrberuf – „Die beste Zeit meines Lebens“

Man merkt Jule Harfmann die Begeisterung für ihren Job an. Die 23-jährige Stuttgarterin absolviert derzeit ihr Praktikum an der Brunnenrealschule in Bad Cannstatt. Nach den Sommerferien wird sie dort ihr Referendariat antreten und die Schülerinnen und Schüler in den Fächern Sport sowie Alltagskultur und Gesundheit unterrichten. Authentizität und eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung, ein abwechslungsreicher Unterricht und moderne Methoden sind ihr dabei besonders wichtig. „Für diesen Job sollte man Herzblut mitbringen. Denn die Schüler merken es, wenn man selbst nicht motiviert ist“, sagt Jule Harfmann.