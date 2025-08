Lehrereinstellung im Land: Philologenverband und SPD kritisieren Plan für Junglehrer

Mit ihrem Vorstoß, einem Teil der zum Schulartwechsel bereiten Junglehrer die Rückkehr an ein Gymnasium zu garantieren, hat Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) ein zwiespältiges Echo ausgelöst. Andere Schulartwechsler mit einem Studien- und Referendariatsabschluss als Gymnasiallehrer dürfen lediglich ins „gymnasiale Lehramt“ zurückkehren. Sowohl die SPD-Fraktion im Landtag als auch der Philologenverband kritisieren diese Ungleichbehandlung. Martina Scherer, die Verbandsvorsitzende, sprach aber von einem Schritt in die richtige Richtung. Der SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei lobte immerhin die gewachsene Kreativität im Kultusministerium beim Gewinnen zusätzlicher Lehrkräfte, die die jüngste Initiative im Werben um zusätzliche Schulartwechsler belege.

Kritik an Zweiklassengesellschaft

Im Kern bemängelte Fulst-Blei jedoch den Einstieg in eine „Zweiklassengesellschaft“. 300 junge Gymnasiallehrer, die im Zuge des Skandals um aus Versehen unbesetzt gebliebene Lehrerstellen ad hoc eingestellt werden und sich temporär an eine Berufs-, Real- oder Werkrealschule abordnen lassen, sollen – wie berichtet – an ein allgemeinbildendes Gymnasium zurückkehren können. Diese Garantie soll laut Kultusministerium nur für die Junglehrer gelten, die jetzt eingestellt werden, um frühzeitig einen Puffer zur Abfederung des absehbar steigenden Gymnasiallehrerbedarf im Jahr 2032 aufzubauen. Andere junge Pädagogen, die sich an eine Schulart jenseits ihrer absolvierten Studiums abordnen lassen, müssen sich dagegen darauf einstellen, ihre „gymnasiale Laufbahn“ auch an Gemeinschafts- und Berufsschulen zu absolvieren.

„Das können alle anderen neu eingestellten Lehrkräfte nur als schlechten Scherz ansehen“, findet Stefan Fulst-Blei. Er befürchtet, dass wegen so widriger Bedingungen, „nicht wenige Lehrkräfte unserem Land oder dem Lehrberuf den Rücken kehren“ könnten. „Wie kaum ein anderes Land in der Bundesrepublik verlieren wir junge Lehrkräfte nicht nur in deutsche Nachbarländer, sondern auch in die deutschsprachige Schweiz, deren Kantone hervorragende Stellen anbieten.“

Verband tritt für ältere Schulartwechsler ein

„Die garantierte Rückkehroption ist der richtige Weg, um gymnasiale Lehrkräfte in Baden-Württemberg zu halten“, erklärte Philologen-Chefin Martina Scherer. Mit ihrem Angebot für 300 Junglehrer komme Kultusministerin Schopper einem zentralen Anliegen ihres Verbands entgegen. „Aber auch gymnasiale Lehrkräfte, die bereits viele Jahre an anderen Schularten im Einsatz sind, müssen endlich verlässlich an die allgemeinbildenden Gymnasien zurückkehren können.“ Sie nannte es „inakzeptabel, dass Lehrkräfte, die bereits seit Jahren an Gemeinschafts-, Real- oder beruflichen Schulen arbeiten, weiterhin keine klare Rückkehroption erhalten, wenn sie dies wünschen. Auch ihnen muss die Rückkehr an ein allgemeinbildendes Gymnasium ermöglicht werden“.