An welcher Schulart die Lehrernot noch gewachsen ist

Lehrerversorgung in Baden-Württemberg

Lücken bei der Lehrerversorgung gibt es im Südwesten gibt es immer noch, aber sie sind im Schnitt kleiner geworden. An einer Schulart spitzt sich die Misere aber immer noch zu.

Bärbel Krauß 14.10.2024 - 14:52 Uhr

Besser, aber immer noch mit Lücken – so beschreibt der Landesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) Gerhard Brand die Lehrerversorgung in Baden-Württemberg im laufenden Schuljahr. Er stützt sich dabei auf eine Umfrage Ende September, an der sich mehr als tausend Schulleiter aus Grund-, Förder- und weiterführenden Schulen (außer Gymnasien) beteiligt haben.