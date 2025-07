Die große Menge der zu bewältigenden Aufgaben, die hohen emotionalen Anforderungen und die Tatsache, dass die Arbeit in die Freizeit am Abend oder am Wochenende ausufert, belastet Schulleiter in Baden-Württemberg im Alltagsleben deutlich stärker als Lehrkräfte ohne Leitungsfunktion oder Beschäftigte im öffentlichen Dienst sowie in anderen Branchen insgesamt. Das hat eine repräsentative Studie der Freiburger Forschungsstelle für Arbeitswissenschaften ergeben, die die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) an diesem Mittwoch in Stuttgart vorgestellt hat.