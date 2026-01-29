Spaziergänger machen eine schreckliche Entdeckung: Am Ufer eines Sees in Dormagen liegt die Leiche eines Jugendlichen. Die Polizei schließt ein Verbrechen nicht aus.

Dormagen - Ein 14-Jähriger ist tot an einem See in Dormagen gefunden worden. Ein Tötungsdelikt sei nicht auszuschließen, teilten die Polizei des Rhein-Kreis Neuss und die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft mit. Die Leiche weise Verletzungen auf, sagte ein Polizeisprecher. Nähere Angaben dazu wollte er nicht machen. Eine Mordkommission ermittelt.