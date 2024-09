Ein 63-Jähriger wird in einem Wald tot neben seinem Auto gefunden. Die Polizei geht schnell von einem Verbrechen aus. Nun hat die Staatsanwaltschaft Mordanklage gegen ein Ehepaar erhoben.

red/dpa/lsw 03.09.2024 - 11:54 Uhr

Nach dem Tod eines 63-jährigen Mannes in einem Wald in Pfinztal (Kreis Karlsruhe) hat die Staatsanwaltschaft nun Mordanklage gegen ein Ehepaar erhoben. Das Opfer war am Morgen des 2. Februars mit mehreren Stich- und Schnittverletzungen neben seinem Fahrzeug tot von einem Spaziergänger entdeckt worden. Die Polizei ging schnell von einem Verbrechen aus. Der 51-jährige Mann und seine 45-jährige Frau waren wenige Tage nach der Tat am Flughafen Straßburg festgenommen worden.