Nach dem Fund einer Frauenleiche im Keller eines Mehrfamilienhauses im Landkreis Rottweil sitzt der 20-jährige Sohn der Frau in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter habe Haftbefehl wegen Mordes erlassen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei davon auszugehen, dass die 54-Jährige „infolge von Blutverlust nach stumpfer Gewalteinwirkung“ starb. Zum Motiv des Deutschen könnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Leiche war am Freitag in einer Dachbox für ein Auto in dem Keller gefunden worden, wie es in der Mitteilung hieß. Zuvor habe eine Zeugin die Frau als vermisst gemeldet gehabt. Der Sohn wurde noch vor Ort festgenommen.