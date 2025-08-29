Filderstadts Oberbürgermeister Christoph Traub zeigt sich am Tag nach dem Leichenfund nachdenklich und betont volle Unterstützung der Ermittlungen duch die Kriminalpolizei.

Natalie Kanter 29.08.2025 - 14:26 Uhr

Mit großer Bestürzung hat Filderstadts Oberbürgermeister Christoph Traub auf die Nachricht vom Fund des Leichnams in Bonlanden reagiert. Seine Referentin hatte den Rathauschef, der gerade im Urlaub ist, am Donnerstagnachmittag über den Fund informiert. Die Nachricht „macht mich nachdenklich und sehr betroffen“, schreibt er unserer Zeitung am Freitagmittag. Er betont: „Als Stadtverwaltung unterstützen wir die laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.“ Die noch ungeklärten Umstände ließen zur Stunde keine weitergehende Bewertung und Einschätzung zu. Seine Gedanken seien bei den Betroffenen: bei den Beschäftigten des Baubetriebshofes, die den Leichnam gefunden haben, ebenso wie bei allen am Fundort und der jetzigen Ermittlung und Aufarbeitung Beteiligten.