Zahlreiche Fragen sind nach dem Fund einer toten Frau in einem Wald bei Mannheim noch offen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Nach dem Fund einer toten 19-Jährigen in einem Wald bei Mannheim sehen die Ermittler keine Anhaltspunkte für ein Sexualverbrechen. Dies sei der aktuelle Ermittlungsstand, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Frau wurde laut Polizei Opfer eines Gewaltverbrechens. Ein 17-Jähriger sei dringend tatverdächtig und festgenommen worden. Er werde einem Haftrichter vorgeführt, teilte die Polizei mit. 

 

Weitere Angaben zu den Umständen der Tat und zum Motiv machten die Ermittler zunächst nicht. Am Nachmittag will die Staatsanwaltschaft weitere Informationen bekanntgeben.

Unklar war zunächst auch, ob es eine Beziehung zwischen dem Opfer und dem Verdächtigen gegeben hatte und welche Staatsangehörigkeit der Verdächtige hat. Eine Spaziergängerin hatte die tote Frau Polizeiangaben zufolge am Mittwoch um kurz nach 8.00 Uhr entdeckt.