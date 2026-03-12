Zahlreiche Fragen sind nach dem Fund einer toten Frau in einem Wald bei Mannheim noch offen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

red/dpa/lsw 12.03.2026 - 14:00 Uhr

Nach dem Fund einer toten 19-Jährigen in einem Wald bei Mannheim sehen die Ermittler keine Anhaltspunkte für ein Sexualverbrechen. Dies sei der aktuelle Ermittlungsstand, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Frau wurde laut Polizei Opfer eines Gewaltverbrechens. Ein 17-Jähriger sei dringend tatverdächtig und festgenommen worden. Er werde einem Haftrichter vorgeführt, teilte die Polizei mit.