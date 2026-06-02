Nachdem ein Mann meldet, eine Frau sei auf einer Bodensee-Fähre über Bord gegangen, wird eine Leiche gefunden. Ob ein Zusammenhang besteht, wird geprüft. Die Identität ist noch unklar.

red/dpa/lsw 02.06.2026 - 09:38 Uhr

Nachdem bei einer großen Suchaktion auf dem Bodensee eine Leiche gefunden worden ist, bemühen sich die Ermittler um die Identifizierung der toten Person. Die Staatsanwaltschaft prüfe dabei auch die Möglichkeit einer Obduktion, teilte eine Sprecherin der Polizei am Morgen mit. Bereits am Montag hieß es von der Polizei, es solle ein DNA-Abgleich gemacht werden. Die Ermittler wollen demnach klären, ob es sich bei der Leiche um eine Frau handelt, die laut einer Zeugenaussage am Sonntag angeblich auf einer Fähre über Bord gegangen sein soll.