Im Rems-Murr-Kreis wird die Leiche einer Frau gefunden. Laut der Polizei handelt es sich um eine bereits seit Mai 2025 vermisste Frau.

Rems-Murr: Phillip Weingand (wei)

Zwischen Winnenden und Korb (Rems-Murr-Kreis) hat die Polizei eine Leiche gefunden. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, wurde bereits am Sonntag, 8. März, in einem Waldgebiet zwischen den beiden Gemeinden der Leichnam einer Frau entdeckt. „Ein Jagdpächter war dort unterwegs und hat die sterblichen Überreste gefunden“, so ein Polizeisprecher.

 

Der Polizei zufolge handelt es sich bei der Toten um eine bereits seit Mai 2025 vermisste, 65 Jahre alte Frau aus Schwaikheim. Für ein Gewaltverbrechen gebe es keine Hinweise. In ihrer Vermisstenmeldung hatte die Polizei angegeben, die Frau sei an Demenz erkrankt gewesen. Laut dem Sprecher lässt der Zustand der Leiche darauf schließen, dass die Frau bereits seit langer Zeit dort lag. „Es handelt sich um eine Stelle tief im Wald, an der nur sehr selten Spaziergänger unterwegs sind.“

Nach dem Verschwinden der Frau hatte die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber und per Öffentlichkeitsfahndung nach der Schwaikheimerin gesucht.