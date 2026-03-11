Im Rems-Murr-Kreis wird die Leiche einer Frau gefunden. Laut der Polizei handelt es sich um eine bereits seit Mai 2025 vermisste Frau.
11.03.2026 - 15:43 Uhr
Zwischen Winnenden und Korb (Rems-Murr-Kreis) hat die Polizei eine Leiche gefunden. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, wurde bereits am Sonntag, 8. März, in einem Waldgebiet zwischen den beiden Gemeinden der Leichnam einer Frau entdeckt. „Ein Jagdpächter war dort unterwegs und hat die sterblichen Überreste gefunden“, so ein Polizeisprecher.