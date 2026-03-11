Der Polizei zufolge handelt es sich bei der Toten um eine bereits seit Mai 2025 vermisste, 65 Jahre alte Frau aus Schwaikheim. Für ein Gewaltverbrechen gebe es keine Hinweise. In ihrer Vermisstenmeldung hatte die Polizei angegeben, die Frau sei an Demenz erkrankt gewesen. Laut dem Sprecher lässt der Zustand der Leiche darauf schließen, dass die Frau bereits seit langer Zeit dort lag. „Es handelt sich um eine Stelle tief im Wald, an der nur sehr selten Spaziergänger unterwegs sind.“