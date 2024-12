Harte Strafen im Fall des getöteten Deutschen in Thailand

Leichenfund in Kühltruhe

2023 war die zerstückelte Leiche eines deutschen Geschäftsmannes in der thailändischen Touristenhochburg Pattaya entdeckt worden. Der Fall sorgte für Aufsehen. Nun verhängte ein Gericht hohe Strafen.

dpa 21.12.2024 - 17:41 Uhr

Bangkok - Eineinhalb Jahre nach dem Mord an einem deutschen Geschäftsmann in Thailand hat ein Gericht in Pattaya Medienberichten zufolge zwei Deutsche zu lebenslanger Haft verurteilt. Zudem erhielt ein Mann aus Pakistan die Todesstrafe, wie die "Bangkok Post" berichtete.