Suche per Social Media und Flugblättern

Zuletzt gesehen worden war der 71-Jährige am 17. Dezember gegen 11 Uhr in der Ortsmitte von Pleidelsheim gegenüber der Volksbank. Zuvor hatte er mit seiner Familie gefrühstückt. Nachdem er nicht zu einem Treffen erschienen war, hatten ihn seine Angehörigen kurz vor Weihnachten als vermisst gemeldet. In und um Pleidelsheim war er über die Sozialen Medien und mittels Flugblättern gesucht worden. Die Polizei hatte erfolglos Spürhunde eingesetzt.