Am Wasserkraftwerk in Pleidelsheim ist am Donnerstag eine Leiche entdeckt worden. Laut Polizei handelt es sich dabei um einen vermissten 71-Jährigen.
16.01.2026 - 08:56 Uhr
Mitarbeiter des Wasserkraftwerks in Pleidelsheim haben am Donnerstagmorgen eine Leiche im Neckar gefunden. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, handelte es sich bei dem Toten um einen 71-Jährigen aus dem Ort, der seit Dezember vermisst wird: „Der Mann hatte seinen Ausweis dabei gehabt.“ Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es keine.