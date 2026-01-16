Am Wasserkraftwerk in Pleidelsheim ist am Donnerstag eine Leiche entdeckt worden. Laut Polizei handelt es sich dabei um einen vermissten 71-Jährigen.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Mitarbeiter des Wasserkraftwerks in Pleidelsheim haben am Donnerstagmorgen eine Leiche im Neckar gefunden. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, handelte es sich bei dem Toten um einen 71-Jährigen aus dem Ort, der seit Dezember vermisst wird: „Der Mann hatte seinen Ausweis dabei gehabt.“ Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es keine.

 

Suche per Social Media und Flugblättern

Zuletzt gesehen worden war der 71-Jährige am 17. Dezember gegen 11 Uhr in der Ortsmitte von Pleidelsheim gegenüber der Volksbank. Zuvor hatte er mit seiner Familie gefrühstückt. Nachdem er nicht zu einem Treffen erschienen war, hatten ihn seine Angehörigen kurz vor Weihnachten als vermisst gemeldet. In und um Pleidelsheim war er über die Sozialen Medien und mittels Flugblättern gesucht worden. Die Polizei hatte erfolglos Spürhunde eingesetzt.