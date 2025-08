Leichtathletik-DM: Die Trumpf-Asse stechen

Im Halbfinale „spielte“ Alexander Stepanov als souveräner Sieger regelrecht mit seinen Mitkonkurrenten und qualifizierte sich überlegen fürs 800 Meter-Finale. Und dort bestätigte er nach einem taktisch geprägten Rennen zwar nicht seine grandiose Jahresbestzeit von 1:44,17 Minuten, was für ihn ein großer Schritt in die europäische Spitze bedeutete, gewann aber nach einem fulminanten 200-Meter-Endspurt die Goldmedaille. „Ich war etwas unsicher, weil ich erst kürzlich noch krank war und deshalb auch auf die Teilnahme an den Studenten-Weltmeisterschaften verzichtet habe. Jetzt bin ich happy über meinen deutschen Meistertitel und freue mich auf die WM“, sagt der 800-Meter-Shooting-Star und Sechste der U-23-EM aus Botnang, der für den VfL Sindelfingen startet.

Als derweil vor zwei Wochen der 22-jährige Kugelstoßer Tizian Lauria bei den U-23-Europameisterschaften in Bergen die Goldmedaille gewann, schmückte er sein Haupt zur Siegerehrung mit einem landestypischen Wikingerhelm. Jetzt, bei den nationalen Titelkämpfen in Dresden, ließ sich der Leinfelden-Echterdinger im Trikot des VfL Sindelfingen beim Jubel über seine Vizemeisterschaft in der Männerklasse wiederum etwas einfallen:„Da ich starken Haarausfall habe, versuche ich meinen Kopf immer mit etwas anderem zu zieren und somit das Publikum zu begeistern. Heute war es eben ein Strohhut“, sagt Lauria und fügt an: „Zu gerne hätte ich allerdings die 20 Meter geschafft“. Dies gelang als einzigem seinem Teamkollegen und Titelverteidiger Eric Maihöfer mit 20,10 Metern, Laurias weitester Stoß landete bei 19,95 Metern. „Mit der Silbermedaille bin ich trotzdem sehr zufrieden“, sagt er. Der Plieninger Lasse Schulz verfehlte knapp den Einzug ins Finale der besten Acht und wurde mit 18,19 Meter Zehnter.

Ganz anders war die Gefühlslage bei Anjuli Knäsche. Die Stabhochspringerin vom VfB Stuttgart peilte eigentlich das Quadruple an – nach dem Hattrick 2022 bis 2024 den vierten Titel in Folge. Mit für die Serienmeisterin schwachen 4,20 Meter gab es dieses Mal „nur“ Silber, hinter der Bremerin Friedelinde Petershofen (ebenfalls 4,20 Meter). „Schon beim Einspringen klappte es einfach nicht. Ich machte acht Probesprünge, kein einziger gelang rund. Und im Finale dann schaffte ich nur die 4,20 Meter, das ist nur peinlich“, sagt die enttäuschte Abonnementmeisterin selbstkritisch. Mit ihrer Saisonbestleistung von 4,40 Metern und ihrer guten Hallensaison wäre sie zwar jetzt schon über das sogenannte World-Ranking für die Weltmeisterschaften in Tokio (13. bis 21. September) qualifiziert. „Aber in der jetzigen Form würde eine WM-Teilnahme keinen Sinn machen“, sagt sie.

Derweil hatte Nick Thumm namhafte Mitstreiter im Finale des Speerwerfens. Der frischgebackene U-23-Vize-Europameister trumpfte mit dem Gewinn der Bronzemedaille (76,18 Meter) hinter dem Olympia-Sieger von 2016 Thomas Röhler (LC Jena, 78,14 Meter) und dem Europameister Julian Weber (USC Mainz, 84,36 Meter) auch in der Männerklasse auf. „Jetzt bin ich körperlich und geistig müde, die Saison ist für mich zu Ende“, so Thumms Fazit.

Hingegen schien der vierte Rang von Johanna Göring im Hochsprung für sie okay zu sein, nicht jedoch die erreichte Höhe von 1,80 Metern, nachdem sich die 20-Jährige aus Mühlhausen im Trikot vom SV LAZ Salamander Kornwestheim erst kürzlich mit ihrem fünften Rang bei der U-23-EM in aufsteigender Form präsentiert hatte. Ähnlich erging es Jara Elllinger (VfB Stuttgart). Sie war mit einer Jahresbestleistung von 1,85 Meter nach Dresden angereist. Nach übersprungenen 1,75 Meter und Platz fünf konnte allerdings auch sie nicht in die Medaillenränge vorstoßen.

Erleichterung und Freude dann bei Alina Kenzel und ihrem Trainer Peter Salzer beim letzten, technischen Frauenwettbewerb, dem Kugelstoßen. Denn gleich vier Athletinnen hatten im Vorfeld schon die WM-Norm für Tokio von 18,80 Metern „geknackt“, darunter auch die VfBlerin, aber nur drei können vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) nominiert werden. Mit einer großartigen Serie aller Versuche über die 18-Meter-Marke holte sich Alina Kenzel hinter der Olympia-Siegerin Yemisi Ogunleye (MTG Mannheim, 19,29 Meter) die Silbermedaille (18,56 Meter) und damit endgültig das Ticket für die Welt-Titelkämpfe. „Sie kann noch viel mehr, wenn sie mal richtig den Schwerpunkt der Kugel treffen würde“, resümierte Peter Salzer, der Alina Kenzel schon seit 15 Jahren trainiert und betreut.

Überraschend trat im Zehnkampf der deutsche Rekordhalter Leo Neugebauer an. Der Publikums- Liebling vom VfB Stuttgart nutzte die DM-Bühne nur zum Test in einigen Disziplinen im Hinblick auf seine WM-Teilnahme und erzielte im 110-Meter-Hürdensprint (14,41 Sekunden) und im Speerwerfen (58,37 Meter) zwei Saisonbestleistungen . „Mir hat es hier mega gefallen. Das Publikum hat mich super gepusht“, konstatiert er und verabschiedete sich wieder zurück in seinen Trainingsort Austin (Texas), wo er sich auf die WM vorbereiten wird.

Im DM-Wettbewerb selbst wurde Moritz Eisold (LG Filder) Siebter mit 6907 Punkten. Der Wettbewerb der Kugelstoßerin Alina Kenzel (VfB Stuttgart) war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.