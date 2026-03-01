Dortmund? Den meisten Sportfans mag hierzu vom Wochenende als Erstes der nationale Fußballgipfel zwischen der Borussia und den Bayern einfallen. Dabei hatte die Westfalen-Metropole durchaus noch ein zweites Highlight im Angebot – eines, das bei manch einem der Beteiligten ebenfalls bleibenden Eindruck hinterlassen haben dürfte. Gleichzeitig ging es in der Leichtathletik bei den deutschen Hallenmeisterschaften um Medaillen. Das strahlende Ergebnis für die Teilnehmer aus Stuttgart und von den Fildern: einmal Gold, zweimal Silber, einmal Bronze. Der herausragende Auftritt gelang dem Botnanger 800-Meter-Läufer Alexander Stepanov.