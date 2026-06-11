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  6. Holzerglinger Waldtrail: Mehr als 1000 Teilnehmer erwartet

Leichtathletik Holzerglinger Waldtrail: Mehr als 1000 Teilnehmer erwartet

Leichtathletik: Holzerglinger Waldtrail: Mehr als 1000 Teilnehmer erwartet
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Siegte bereits in Merklingen und in Sindelfingen: Tim Hofmann (vorne) möchte auch den Holzgerlinger Waldtrail gewinnen. Foto: H. Schmidt

Der Holzerglinger Waldtrail an diesem Samstag ist die dritte Station der Schönbuch-Cup Laufserie. Im Feld der Frauen und Männer gibt es jeweils klare Favoriten.

Der erste Rekord beim 41. Holzgerlinger Waldtrail an diesem Samstag steht schon vor dem Start fest. Fast 1000 große und kleine Teilnehmerinnen und Teilnehmer und damit so viele wie noch nie haben bei der Traditionsveranstaltung und dritten Station der Laufserie Schönbuch-Cup ihre Voranmeldung abgegeben. Außerdem rechnet der veranstaltende Lauftreff der SpVgg Holzgerlingen beim vorhergesagten guten Laufwetter mit vielen weiteren Nachmeldern, um so erstmals die 1.000-Teilnehmer-Marke knacken zu können.

 

Schon jetzt definitiv dabei ist Tim Hofmann (Heart & Sole Stuttgart). Damit ist der frühere Bahnläufer nach seinen Erfolgen beim Merklinger Riedlauf und dem Sindelfinger WerkStadt-Lauf auf dem besten Weg sein Vorhaben umzusetzen und zum ersten Mal auch die Schönbuch-Cup-Gesamtwertung für sich zu entscheiden. Herausgefordert wird der 23-Jährige vom Vorjahres-Vizemeister Nikolai Kronenwett (Bündnis 90/Die Grünen). Bei den Frauen führt der Weg zum Sieg über zehn Kilometer nur über Marlena Götza (Running Crew), die bereits beim Sindelfinger WerkStadt-Lauf mit Riesenvorsprung triumphierte. Stets interessant ist beim Holzgerlinger Waldtrail außerdem die nur dort ausgelobte Paarlaufwertung für Ehepaare oder Lebensgemeinschaften.

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Bevor um 18 Uhr die Großen zum 10-Kilometer-Hauptlauf sowie zum Jedermann- und Juniorlauf über die halbe Distanz starten, ist erst einmal der Nachwuchs an der Reihe. Den Auftakt machen ab 16 Uhr die Schüler/innen U10 und U12, die zwei Stadionrunden (800 m) in Angriff nehmen. Um 16.30 Uhr sind über 300 Bambini über 400 Meter an der Reihe, um 16.50 Uhr die Schülerinnen U14, die ihre 2000 Meter außen ums Stadion Hinter den Weingärten zurücklegen.

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Aber auch rund um die Läufe wird wieder einiges geboten: Für Kinder gibt es einen betreuten Kinderbereich mit Hüpfburg. Für das leibliche Wohl sorgen unter anderem ein Foodtruck, Pizza aus dem Steinofen sowie kühle Getränke. Besonders stolz ist der Lauftreff Holzgerlingen auf die familiäre Atmosphäre entlang der Strecke und im Stadionbereich. Während die Läuferinnen und Läufer ihr Bestes geben, sorgen Zuschauer, Musik und die Après-Run-Party für beste Stimmung bis in den Abend hinein.

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