 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. Benedikt Haym und Klara Kilb von der LG Filder sind auf DM-Kurs

Leichtathletik im Kreis Esslingen Benedikt Haym und Klara Kilb von der LG Filder sind auf DM-Kurs

Leichtathletik im Kreis Esslingen: Benedikt Haym und Klara Kilb von der LG Filder sind auf DM-Kurs
1
Mehrere Kreisathleten haben mit Bestzeiten und Normerfüllungen Kurs auf die deutschen Meisterschaften genommen. Foto: oh

LG-Filder-Athlet Benedikt Haym nähert sich über 800 Meter der 1:50-Minuten-Marke und die Nellingerin Klara Kilb unterbietet über 1500 Meter deutlich die U18-DM-Norm.

Leichtathlet Benedikt Haym (LG Filder) darf auf seiner Lieblingsdistanz 800 Meter langsam von einer Zeit unter 1:50,00 Minuten träumen. Bei seinem ersten Saisonrennen über diese Distanz verbesserte der 20-Jährige vom TV Nellingen in Karlsruhe seine Bestmarke um sechs Hundertstelsekunden auf 1:51,20 Minuten. Mit dieser Zeit belegt Haym in der württembergischen Männer-Rangliste derzeit Platz vier. Sollte sich der Nellinger in den nächsten Wochen weiter steigern können, hat er gute Chancen, bei der U23-DM Anfang Juli in Bochum-Wattenscheid über die zwei Runden vorne mitlaufen zu können.

 

Nellingerin Klara Kilb unterbietet DM-Norm für U-18-DM

Mit der Nellingerin Klara Kilb besitzt die LG Filder auf der Mittelstrecke ein weiteres großes Nachwuchstalent. Beim Abendsportfest in Weinstadt verbesserte die 17-Jährige über 1500 Meter der U18 mit 4:45,30 Minuten ihre Bestzeit um 2,07 Sekunden. Es war die vierte Steigerung im vierten Rennen in diesem Jahr. Schneller an diesem Abend war lediglich Aurina Coletti (LG Region Karlsruhe) mit 4:44,50 Minuten. Kilb, die in der württembergischen Jahresrangliste derzeit Rang zwei belegt, kann bereits für die Deutschen U18-Meisterschaften planen, die zusammen mit den U23-Titelkämpfen ausgetragen werden. Die Norm von 4:54,20 Minuten hat die Filder-Läuferin deutlich unterboten. Den weiblichen U18-Kreisrekord über 1500 Meter hält seit 2019 mit Alisia Freitag (TSG) eine Esslingerin. Eine neue persönliche Bestzeit lief auch Lea Sommer über 400 Meter der U18 in 62,78 Sekunden und belegte damit Platz drei.

Klara Kilb (Zweite von links) bei der Auszeichnung zur Sportlerin des Jahres 2025. Foto: oh

Liam Paul Zentgraf von der TG Nürtingen steigert sich über 800 Meter

Liam Paul Zentgraf von der TG Nürtingen sollte mit seiner Aussage, die er nach seinem starken Comeback-Bestzeitrennen in Metzingen über 800 Meter in 1:56,72 Minuten gemacht hatte, recht behalten. Demnach könne er mit einer schnelleren ersten Runde eine noch deutlich bessere Zeit erzielen. Mutige Worte, aber keine abwegige These, zumal die 400-Meter-Distanz mit einer Bestzeit von 49,11 Sekunden zu Zentgrafs Lieblingsdisziplinen gehört. Offen blieb nur die Frage, wie sich ein schnelleres Anfangstempo auf die zweiten 400 Meter auswirkt. Sechs Tage später gab Liam Zentgraf beim Abendsportfest in Weinstadt die passende Antwort. Mit den Erfahrungen aus dem ersten Saisonrennen und exakt eingehaltenen Zwischenzeiten stürmte der 20-Jährige in 1:53,78 Minuten zu einer überragenden neuen persönlichen Bestzeit – ein Quantensprung von fast drei Sekunden. Zum Tagessieg fehlten schließlich minimale 15 Hundertstelsekunden auf den ein Jahr älteren Sebastian Magiera (LAV Heilbronner Land), der 1:53,63 Minuten auf die Bahn brachte. Was die Zeit von Liam Paul Zentgraf wert ist, zeigt sich schon daran, dass er die Qualifikationszeit für die Deutschen U23-Meisterschaften über 800 Meter (1:54,00 Minuten) unterboten hat.

Unsere Empfehlung für Sie

Leichtathletik im Kreis Esslingen: LG Filder gibt bei Kreis- und Regionalmeisterschaften das Tempo vor

Leichtathletik im Kreis Esslingen LG Filder gibt bei Kreis- und Regionalmeisterschaften das Tempo vor

Bei den Kreis- und Regionalmeisterschaften in Weilheim zeigen die Athletinnen und Athleten der LG Filder, LG Esslingen und TSG Esslingen starke Leistungen.

Konstantinos Pindonis und Valentin Klein überzeugen im Diskuswerfen

Einen Doppelsieg im Diskuswerfen gab es für die Zwillingsbrüder Konstantinos und Christos Pindonis vom TSV Frickenhausen beim Crailsheimer Wurfmeeting. Während Konstantinos mit 46,61 Metern knapp drei Meter unter seiner Bestmarke von 49,53 Metern blieb, steigerte sich Christos um 1,33 Meter auf 44,58 Meter. Das Ticket für die U23-DM (Norm 46,00 Meter) hat Konstantinos jedoch sicher in der Tasche. Bei der männlichen U16 überzeugte ein weiteres Mal der Frickenhäuser Valentin Klein bei seinem Sieg im Diskuswerfen mit einer neuen Bestleistung von 45,59 Metern. Mit dieser Weite hat der 15-Jährige die Qualifikationsnorm von 45,00 Metern für die Deutschen U16-Meisterschaften überboten. Auch im Kugelstoßen hat sich Klein mit 14,62 Metern (Norm 14,00 Meter) bereits für die Deutschen U16-Titelkämpfe qualifiziert, die Mitte Juli ebenfalls in Bochum-Wattenscheid stattfinden.

Weitere Themen

Spieler des VfL Wolfsburg: „Es geht mir gut“: Eriksen erholt sich mit der Familie

Spieler des VfL Wolfsburg „Es geht mir gut“: Eriksen erholt sich mit der Familie

Wie geht es Christian Eriksen? Das fragen sich alle nach dem erneuten Zusammenbruch des dänischen Fußball-Stars. Der Mittelfeldspieler gibt ein Update.
Fußball im Kreis Esslingen: TSV Deizisau feiert Wiederaufstieg ausgelassen – Vier Zugänge für FV Neuhausen

Fußball im Kreis Esslingen TSV Deizisau feiert Wiederaufstieg ausgelassen – Vier Zugänge für FV Neuhausen

Der TSV Deizisau feiert den direkten Wiederaufstieg, der TSV Berkheim darf in die Relegation und beim FV Neuhausen stehen neben Kevin Prekaj drei weitere Neuzugänge fest.
Von Robin Kern und Sigor Paesler
Saisonfinale im Frauenfußball: SGM Wendlingen/Ötlingen beendet Landesliga-Saison auf Platz drei

Saisonfinale im Frauenfußball SGM Wendlingen/Ötlingen beendet Landesliga-Saison auf Platz drei

Die Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen spielen zum Abschluss 1:1 gegen den TGV Dürrenzimmern. Der TSV Deizisau sichert in der Regionenliga den Klassenverbleib.
Von Sigor Paesler
Termine der Fußball-Relegation: Auftakt im Allgäu: TSV Köngen eröffnet am Mittwoch die Relegation

Termine der Fußball-Relegation Auftakt im Allgäu: TSV Köngen eröffnet am Mittwoch die Relegation

Die Spiele um Auf- und Abstieg gehen bereits am Mittwoch los. Den Anfang macht am Mittwoch der Landesliga-Zweite TSV Köngen.
Von Sigor Paesler
Fußball-Verbandsliga: 4:5-Niederlage des FC Esslingen – ein Spiegelbild der Abstiegssaison

Fußball-Verbandsliga 4:5-Niederlage des FC Esslingen – ein Spiegelbild der Abstiegssaison

Absteiger FC Esslingen verliert zum Saisonabschluss der Fußball-Verbandsliga in Schwäbisch Hall.
Von sip
Fussball-Landesliga: Neuhausen bleibt sicher drin, Köngen darf nachsitzen

Fussball-Landesliga Neuhausen bleibt sicher drin, Köngen darf nachsitzen

Der
TSV Köngen sichert zum Abschluss der Saison dank vier Kögler-Tore Relegationsplatz zwei, der FV Neuhausen gewinnt in Bernhausen.
Von sip
Rückkehr in die Fußball-Bezirksliga: Der TSV Deizisau ist wieder „da, wo er hingehört“

Rückkehr in die Fußball-Bezirksliga Der TSV Deizisau ist wieder „da, wo er hingehört“

Die Deizisauer machen mit dem 1:0 beim FV Plochingen II die Rückkehr in die Bezirksliga klar. Die Plochinger verabschieden sich mit einer starken Vorstellung aus der Kreisliga A.
Von Sigor Paesler
Letzter Spieltag der Fußballsaison: SG Eintracht Sirnau schafft es trotz 1:6 noch in die Relegation

Letzter Spieltag der Fußballsaison SG Eintracht Sirnau schafft es trotz 1:6 noch in die Relegation

Der VfB Oberesslingen/Zell gelingt in der Kreisliga A der direkte Klassenverbleib, die SGE hat noch eine Chance darauf. Altbach II gegen Wernau II in der Kreisliga-B-Relegation.
Von Steffen Wahr
Abstiegskampf in der Bezirksliga: Plochingen gerettet, Berkheim in der Relegation

Abstiegskampf in der Bezirksliga Plochingen gerettet, Berkheim in der Relegation

Erst Verwirrung, dann Erleichterung: Der FV Plochingen bleibt in der Fußball-Bezirksliga, der TSV Berkheim bekommt trotz der 1:7-Klatsche in Frickenhausen eine Chance in der Relegation.
Von Sigor Paesler
Finale Fußball-Bezirkspokal: SV Ebersbach holt den Bezirkspokal

Finale Fußball-Bezirkspokal SV Ebersbach holt den Bezirkspokal

Die Ebersbacher sind nach dem Sieg gegen den VfL Kirchheim alleiniger Rekordsieger. Bei den Frauen gewinnt die SGM Aufhausen/Nellingen.
Von sip
Weitere Artikel zu Leichtathletik
 
 