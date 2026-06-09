Leichtathletik im Kreis Esslingen: Benedikt Haym und Klara Kilb von der LG Filder sind auf DM-Kurs

Leichtathlet Benedikt Haym (LG Filder) darf auf seiner Lieblingsdistanz 800 Meter langsam von einer Zeit unter 1:50,00 Minuten träumen. Bei seinem ersten Saisonrennen über diese Distanz verbesserte der 20-Jährige vom TV Nellingen in Karlsruhe seine Bestmarke um sechs Hundertstelsekunden auf 1:51,20 Minuten. Mit dieser Zeit belegt Haym in der württembergischen Männer-Rangliste derzeit Platz vier. Sollte sich der Nellinger in den nächsten Wochen weiter steigern können, hat er gute Chancen, bei der U23-DM Anfang Juli in Bochum-Wattenscheid über die zwei Runden vorne mitlaufen zu können.