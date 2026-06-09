Leichtathletik im Kreis Esslingen: Benedikt Haym und Klara Kilb von der LG Filder sind auf DM-Kurs

Leichtathlet Benedikt Haym (LG Filder) darf auf seiner Lieblingsdistanz 800 Meter langsam von einer Zeit unter 1:50,00 Minuten träumen. Bei seinem ersten Saisonrennen über diese Distanz verbesserte der 20-Jährige vom TV Nellingen in Karlsruhe seine Bestmarke um sechs Hundertstelsekunden auf 1:51,20 Minuten. Mit dieser Zeit belegt Haym in der württembergischen Männer-Rangliste derzeit Platz vier. Sollte sich der Nellinger in den nächsten Wochen weiter steigern können, hat er gute Chancen, bei der U23-DM Anfang Juli in Bochum-Wattenscheid über die zwei Runden vorne mitlaufen zu können.

Nellingerin Klara Kilb unterbietet DM-Norm für U-18-DM Mit der Nellingerin Klara Kilb besitzt die LG Filder auf der Mittelstrecke ein weiteres großes Nachwuchstalent. Beim Abendsportfest in Weinstadt verbesserte die 17-Jährige über 1500 Meter der U18 mit 4:45,30 Minuten ihre Bestzeit um 2,07 Sekunden. Es war die vierte Steigerung im vierten Rennen in diesem Jahr. Schneller an diesem Abend war lediglich Aurina Coletti (LG Region Karlsruhe) mit 4:44,50 Minuten. Kilb, die in der württembergischen Jahresrangliste derzeit Rang zwei belegt, kann bereits für die Deutschen U18-Meisterschaften planen, die zusammen mit den U23-Titelkämpfen ausgetragen werden. Die Norm von 4:54,20 Minuten hat die Filder-Läuferin deutlich unterboten. Den weiblichen U18-Kreisrekord über 1500 Meter hält seit 2019 mit Alisia Freitag (TSG) eine Esslingerin. Eine neue persönliche Bestzeit lief auch Lea Sommer über 400 Meter der U18 in 62,78 Sekunden und belegte damit Platz drei.

Klara Kilb (Zweite von links) bei der Auszeichnung zur Sportlerin des Jahres 2025. Foto: oh

Liam Paul Zentgraf von der TG Nürtingen steigert sich über 800 Meter

Liam Paul Zentgraf von der TG Nürtingen sollte mit seiner Aussage, die er nach seinem starken Comeback-Bestzeitrennen in Metzingen über 800 Meter in 1:56,72 Minuten gemacht hatte, recht behalten. Demnach könne er mit einer schnelleren ersten Runde eine noch deutlich bessere Zeit erzielen. Mutige Worte, aber keine abwegige These, zumal die 400-Meter-Distanz mit einer Bestzeit von 49,11 Sekunden zu Zentgrafs Lieblingsdisziplinen gehört. Offen blieb nur die Frage, wie sich ein schnelleres Anfangstempo auf die zweiten 400 Meter auswirkt. Sechs Tage später gab Liam Zentgraf beim Abendsportfest in Weinstadt die passende Antwort. Mit den Erfahrungen aus dem ersten Saisonrennen und exakt eingehaltenen Zwischenzeiten stürmte der 20-Jährige in 1:53,78 Minuten zu einer überragenden neuen persönlichen Bestzeit – ein Quantensprung von fast drei Sekunden. Zum Tagessieg fehlten schließlich minimale 15 Hundertstelsekunden auf den ein Jahr älteren Sebastian Magiera (LAV Heilbronner Land), der 1:53,63 Minuten auf die Bahn brachte. Was die Zeit von Liam Paul Zentgraf wert ist, zeigt sich schon daran, dass er die Qualifikationszeit für die Deutschen U23-Meisterschaften über 800 Meter (1:54,00 Minuten) unterboten hat.

Konstantinos Pindonis und Valentin Klein überzeugen im Diskuswerfen

Einen Doppelsieg im Diskuswerfen gab es für die Zwillingsbrüder Konstantinos und Christos Pindonis vom TSV Frickenhausen beim Crailsheimer Wurfmeeting. Während Konstantinos mit 46,61 Metern knapp drei Meter unter seiner Bestmarke von 49,53 Metern blieb, steigerte sich Christos um 1,33 Meter auf 44,58 Meter. Das Ticket für die U23-DM (Norm 46,00 Meter) hat Konstantinos jedoch sicher in der Tasche. Bei der männlichen U16 überzeugte ein weiteres Mal der Frickenhäuser Valentin Klein bei seinem Sieg im Diskuswerfen mit einer neuen Bestleistung von 45,59 Metern. Mit dieser Weite hat der 15-Jährige die Qualifikationsnorm von 45,00 Metern für die Deutschen U16-Meisterschaften überboten. Auch im Kugelstoßen hat sich Klein mit 14,62 Metern (Norm 14,00 Meter) bereits für die Deutschen U16-Titelkämpfe qualifiziert, die Mitte Juli ebenfalls in Bochum-Wattenscheid stattfinden.