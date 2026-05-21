Leichtathletik im Kreis Esslingen: Klara Kilb läuft Kreisrekord, Emilia Gramlich nähert sich DM-Normen

Ein Sprung für die Ewigkeit wurde es noch nicht – doch Jonathan Hummel ist weiter auf Kurs. Beim Stabhochsprung-Meeting in Zweibrücken egalisierte der 17-Jährige von der LG Leinfelden-Echterdingen im ersten Versuch seine Bestmarke von 5,00 Metern. Anschließend ließ seine Trainerin Anjuli Knäsche, mehrfache deutsche Stabhochsprungmeisterin, die Latte auf 5,12 Meter legen. Diese Höhe entspricht der Norm für die U-20-Weltmeisterschaften Anfang September in Eugene/USA. Hummel scheiterte zwar dreimal, hat die Norm für die U-18-Jugend-EM Mitte Juli in Rieti/Italien mit 4,70 Metern aber bereits erfüllt. Sein ein Jahr jüngerer Vereinskamerad Nils Bubeck steigerte in Zweibrücken seine Bestleistung von 4,50 auf 4,60 Meter. Für ihn bleibt die EM-Norm noch eine harte, aber reizvolle Herausforderung.