Leichtathletik im Kreis Esslingen: Klara Kilb läuft Kreisrekord, Emilia Gramlich nähert sich DM-Normen

Ein Sprung für die Ewigkeit wurde es noch nicht – doch Jonathan Hummel ist weiter auf Kurs. Beim Stabhochsprung-Meeting in Zweibrücken egalisierte der 17-Jährige von der LG Leinfelden-Echterdingen im ersten Versuch seine Bestmarke von 5,00 Metern. Anschließend ließ seine Trainerin Anjuli Knäsche, mehrfache deutsche Stabhochsprungmeisterin, die Latte auf 5,12 Meter legen. Diese Höhe entspricht der Norm für die U-20-Weltmeisterschaften Anfang September in Eugene/USA. Hummel scheiterte zwar dreimal, hat die Norm für die U-18-Jugend-EM Mitte Juli in Rieti/Italien mit 4,70 Metern aber bereits erfüllt. Sein ein Jahr jüngerer Vereinskamerad Nils Bubeck steigerte in Zweibrücken seine Bestleistung von 4,50 auf 4,60 Meter. Für ihn bleibt die EM-Norm noch eine harte, aber reizvolle Herausforderung.

Weitere starke Leistungen von Kreisathletinnen und -athleten gab es beim 35. Internationalen Läufermeeting in Pliezhausen, das von vielen Top-Sportlerinnen und -sportlern als Saisoneinstieg genutzt wird. Weitsprungstar Malaika Mihambo, seit Jahren dort am Start, brachte es auf den Punkt: „Hier kann man ohne Druck laufen.“ Gemeint sind Distanzen wie 80, 150, 300 oder 600 Meter, bei denen die Zeiten für Außenstehende schwerer einzuordnen sind.

Klara Kilb vom TV Nellingen läuft Kreisrekord in Pliezhausen

Mit herausragenden Zeiten waren auch etliche Läuferinnen und Läufer der LG Filder dabei. Für einen neuen Kreisrekord über 3000 Meter der weiblichen U18 sorgte Klara Kilb vom TV Nellingen. Die 17-Jährige verbesserte in 10:05,99 Minuten die alte Bestmarke von Karoline Brüstle vom TV Neidlingen aus dem Jahr 2008 um 2,12 Sekunden. Zwei starke Zeiten lief Linus Kenner über 150 Meter in 16,71 Sekunden und über 300 Meter in 34,82 Sekunden. Benedikt Haym war über 600 Meter in 1:19,29 Minuten drittschnellster Deutscher und kam auf Rang zehn. Nele Pfisterer lief über 300 Meter Hürden in 42,71 Sekunden auf Platz zwei. Auch bei Marie Reich stimmten Zeit und Platzierung: Sie absolvierte die 1000 Meter in 3:09,15 Minuten als Viertschnellste der U18.

Isabel Paule steigert ihre Bestzeit

Beim „Blue Sky – Blue Track“-Meeting in Schorndorf setzte Isabel Paule von der LG Filder ihre aufsteigende Form fort. Über 200 Meter der U18 steigerte die 17-jährige Nellingerin ihre Bestzeit um zwölf Hundertstelsekunden auf 25,15 Sekunden. Wie stark diese Zeit ist, zeigt der Vergleich mit der Norm für die deutschen Jugendmeisterschaften, die bei 25,60 Sekunden liegt.

Emilia Gramlich von der LG Esslingen nähert sich DM-Normen

Auch Emilia Gramlich von der LG Esslingen nähert sich den Normen für die deutschen U-18-Meisterschaften. Im Dreisprung fehlen der Sulzgrieserin bei einer Jahresbestleistung von 11,67 Metern nur noch drei Zentimeter zur Norm. In Schorndorf gewann die 16-Jährige mit 11,41 Metern. Auch über 100-Meter-Hürden muss Gramlich noch eine Schippe drauflegen. Bei etwas zu viel Rückenwind lief sie in 14,77 Sekunden aber nah an die geforderte Zeit von 14,70 Sekunden heran.

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Ihre erste Niederlage in diesem Jahr kassierte Aileen Kuhn von Eintracht Frankfurt im Hammerwerfen. Beim internationalen Wurfmeeting in Halle/Saale war die 23-jährige Wendlingerin mit 71,08 Metern zwar beste Deutsche, doch Nicola Tuthill aus Irland mit 71,98 Metern und Gudrun Halgrimsdottir aus Island mit 71,81 Metern ließen das vier Kilogramm schwere Wurfgerät noch etwas weiter fliegen.