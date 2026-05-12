Leichtathletik im Kreis Esslingen LG Filder gibt bei Kreis- und Regionalmeisterschaften das Tempo vor
12.05.2026 - 17:34 Uhr
Bei den zweitägigen Kreis- und Regionalmeisterschaften in Weilheim präsentierten sich die Leichtathletinnen und -athleten der LG Filder, der LG Esslingen und der TSG Esslingen bei besten Bedingungen in meisterlicher Form. Insgesamt knapp 400 Sportlerinnen und Sportler absolvierten an beiden Tagen mehr als 1000 Starts und wurden von der ausrichtenden LG Teck sowie dem Leichtathletikkreis Esslingen bestens betreut.