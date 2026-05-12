Leichtathletik im Kreis Esslingen: LG Filder gibt bei Kreis- und Regionalmeisterschaften das Tempo vor

Bei den zweitägigen Kreis- und Regionalmeisterschaften in Weilheim präsentierten sich die Leichtathletinnen und -athleten der LG Filder, der LG Esslingen und der TSG Esslingen bei besten Bedingungen in meisterlicher Form. Insgesamt knapp 400 Sportlerinnen und Sportler absolvierten an beiden Tagen mehr als 1000 Starts und wurden von der ausrichtenden LG Teck sowie dem Leichtathletikkreis Esslingen bestens betreut.

Dreifacherfolg für Esslinger Lennart Kurz Für einen Dreifacherfolg im Schülerbereich sorgte in der M 14 Lennart Kurz von der TSG Esslingen. Er gewann den Hochsprung mit 1,62 Metern, den Weitsprung mit 5,28 Metern und das Kugelstoßen mit 9,75 Metern. In der M 15 war der Nellinger Lenny Walter von der LG Filder über 100 Meter in 12,48 Sekunden und im Weitsprung mit 5,54 Metern der überragende Akteur. Kreismeisterinnen in der W 15 wurden Linda Oehschläger vom TSV Köngen, die für die LG Filder startet, über 100 Meter in 13,22 Sekunden sowie Hanna Eisele vom TV Zell im Hochsprung mit 1,58 Metern. Akzente in der M 13 setzten Jannes Schweickhardt von der LG Filder über 75 Meter in 10,31 Sekunden und Julen Henschel über 800 Meter in 2:28,64 Minuten. Beide wurden in ihren Disziplinen Kreismeister.

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Das Highlight des Tages setzte Melinda Denes-Hügel von der LG Teck mit einer deutschen Spitzenzeit über 75 Meter der W13 in 9,79 Sekunden vor Emily Trautmann von der LG Filder in 10,46 Sekunden. Ihren zweiten Sieg feierte die noch Zwölfjährige im Weitsprung mit 4,91 Metern, knapp vor Juli Göser von der LG Teck mit 4,90 Metern und der Nellingerin Ida Malucha mit 4,79 Metern.

In der W 12 lief Sofia Navarro-Nödinger von der LG Esslingen über 800 Meter in 2:45,01 Minuten zum Titel, Luisa Hieber vom TSV Baltmannsweiler siegte im Weitsprung mit 4,46 Metern.

Vierfachsiegerin Emmi Bohn von der TSG Esslingen

Sehr erfolgreich verliefen die Kreismeisterschaften auch für Livia Gramlich von der LG Esslingen sowie Vierfachsiegerin Emmi Bohn von der TSG Esslingen. Während Gramlich in der W 11 die Titel über 50 Meter in 7,87 Sekunden, im Weitsprung mit 4,22 Metern und im Ballwurf mit 37 Metern gewann, sicherte sich Bohn in der W 10 gleich vier Titel: über 50 Meter in 8,08 Sekunden, im Weitsprung mit 3,91 Metern, über 800 Meter in 3:05,68 Minuten und im Ballwurf mit 24 Metern. Eine starke Zeit lief der Denkendorfer Anton Sidorenko über 800 Meter der M 10 in 2:46,32 Minuten.

Bei den Regionalmeisterschaften war die LG Filder auf allen Laufstrecken das Maß der Dinge. Zweifache Sprintmeisterin über 100 und 200 Meter der weiblichen U18 wurde die Nellingerin Isabel Paule von der LG Filder in 12,68 beziehungsweise 25,77 Sekunden. Schnellster Jugendsprinter über 100 Meter war Ruben Sternberg als Sieger der U20 in 11,51 Sekunden. Der Berkheimer Ben Rüdinger setzte sich in der U18 in 11,56 Sekunden gegen Lenn Weinmann aus Neuhausen in 11,66 Sekunden durch – und der Köngener Jimi Konnertz ließ der Konkurrenz über 200 Meter der U18 in 23,49 Sekunden keine Chance. Den Sprinttitel bei den Männern über 100 Meter holte sich David Vollmar von der LG Filder mit der Tagesbestzeit von 11,02 Sekunden.

Ben Rüdinger legte in 44,74 Sekunden eine starke Zeit

Eine herausragende Zeit lief die weibliche U-18-Staffel der LG Filder über 4x100-Meter in der Besetzung Elena Steeb, Linda Oehschläger, Alena Klein und Isabel Paule. In 49,58 Sekunden war sie schneller als fast alle deutschen Staffeln dieses Jahres – nur 17 Teams liefen bislang schneller. Auch die männliche U-18-Staffel mit Marcel Miola, Jimi Konnertz, Lenn Weinmann und Ben Rüdinger legte in 44,74 Sekunden eine starke Zeit auf die Bahn.

Regionaltitel gab es für die LG Filder auch im technischen Bereich durch die beiden Köngener Sören Butter im Hochsprung der U20 mit 1,86 Metern und Tom Schumacher im Kugelstoßen der U18 mit 11,76 Metern.