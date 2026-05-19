Leichtathletik im Kreis Esslingen: Starke Auftritte der LG Filder/Köngen und des TSV Baltmannsweiler

Bei den Kreis- und Regionalmeisterschaften in Frickenhausen und Wendlingen präsentierten sich die Leichtathletinnen und -athleten aus der Region in starker Form. Während in Frickenhausen Speerwurf und Diskuswurf im Mittelpunkt standen, ging es in Wendlingen in den Blockmehrkämpfen um Titel, Qualifikationen und starke Punktzahlen. Beide Vereine bewiesen mit Unterstützung des Leichtathletikkreises Esslingen ihre Ausrichterqualitäten. Frickenhausen entwickelt sich mit seiner großen und normgerechten Wurfanlage dabei immer mehr zum Wurf-Mekka der Region.

Höhepunkt des Tages war der Speerwurf-Wettbewerb der Frauen, in dem sich die 27-jährige Rebecca Zweigle von der LG Neckar-Erms-Aich mit 40,49 Metern knapp gegen die 32-jährige Lokalmatadorin Ioanna Emmanouilidou vom TSV Frickenhausen durchsetzte, die auf 40,25 Meter kam. Was das Duell der beiden zusätzlich interessant machte, zeigt ein Blick zurück in die 2010er-Jahre: Zweigle hält seit 2015 noch immer den Jugend-Kreisrekord der weiblichen U18 mit 49,78 Metern. Auch Emmanouilidous U20-Kreisrekord aus dem Jahr 2012 mit 50,93 Metern, damals noch im Trikot der TG Nürtingen, ist weiterhin ungebrochen.

Tom Schumacher und Marvin Schmid holen Titel für die LG Filder/Köngen

Starke Weiten gab es auch durch Marvin Schmid von der LG Filder/Köngen, der mit 48,09 Metern Kreismeister der U18 wurde. Sein Mannschaftskamerad Sören Butter gewann die U20 mit 47,84 Metern. Seinen zweiten Titel holte sich Butter im Diskuswurf mit 37,75 Metern. Die U-18-Konkurrenz entschied Tom Schumacher von der LG Filder/Köngen mit 38,79 Metern für sich. Den Sieg in der Männerklasse sicherte sich Konstantinos Pindonis vom TSV Frickenhausen mit 47,63 Metern.

Die Leichtathletikabteilung des TSV Wendlingen um ihren neuen Vorsitzenden Jeffrey van Delden richtete indes die Blockmehrkämpfe der Altersklassen U16 und U14 aus. Mehr als 150 Athletinnen und Athleten aus dem gesamten württembergischen Raum waren ins Sportgelände „Im Speck“ gekommen, um Titel zu gewinnen, sich mit einer guten Punktzahl für die württembergischen Meisterschaften zu qualifizieren oder Zusatznormen für die deutschen U-16-Einzelmeisterschaften zu erfüllen. Die in die Blöcke Lauf, Wurf und Sprint/Sprung gegliederten Mehrkämpfe, die jeweils aus fünf Disziplinen bestanden, bewegten sich dabei teils auf hohem Niveau.

Lisa Bender vom TSV Baltmannsweiler ist das Maß der Dinge

Im Block Sprint/Sprung der W 15 war Lisa Bender vom TSV Baltmannsweiler das Maß der Dinge. Mit Disziplinsiegen im Hochsprung mit 1,68 Metern und im Speerwurf mit 37,46 Metern sammelte sie insgesamt 2716 Punkte. Auch über 100 Meter in 13,67 Sekunden, über 80-Meter-Hürden in 13,36 Sekunden und im Weitsprung mit 4,82 Metern überzeugte die 15-Jährige. Im Block Wurf der M 15 hieß der klare Sieger Valentin Klein vom TSV Frickenhausen, der 2566 Punkte sammelte und vor allem im Diskuswurf mit 41,63 Metern sowie im Kugelstoßen mit 12,38 Metern Akzente setzte.

Die Tagesbestleistungen kamen allerdings aus der W 13 durch Melinda Denes-Hügel von der LG Teck. Die 13-Jährige vom TSV Weilheim lief die 60 Meter Hürden und die 75 Meter jeweils in 9,91 und 9,87 Sekunden. Am Ende gewann sie den Block Lauf mit 2524 Punkten vor ihrer starken Vereinskameradin Juli Göser, die 2442 Punkte sammelte und mit persönlichen Bestmarken über 60 Meter Hürden in 10,88 Sekunden, über 75 Meter in 10,53 Sekunden und über 800 Meter in 2:33,87 Minuten überzeugte. Beide führen mit diesen Punktzahlen auch die württembergische Rangliste an.

LG-Filder-Athlet Julen Henschel holt den Kreis- und Regionalmeistertitel

Kreis- und Regionalmeister der M 13 im Block Lauf wurde Julen Henschel von der LG Filder mit 2037 Punkten. Sein bestes Ergebnis erzielte er über 800 Meter in 2:35,52 Minuten. Zu den besten Mehrkämpferinnen gehörte auch Nele Scholly von der LAV Tübingen, die im Block Sprint/Sprung der W13 insgesamt 2478 Punkte sammelte und damit auf Rang eins der württembergischen Jahresbestenliste liegt. Ida Malucha vom TV Nellingen kam mit 2110 Punkten auf Platz drei und überzeugte unter anderem im Weitsprung mit 4,56 Metern sowie über 75 Meter in 10,43 Sekunden.