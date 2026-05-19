Leichtathletik im Kreis Esslingen: Starke Auftritte der LG Filder/Köngen und des TSV Baltmannsweiler

Bei den Kreis- und Regionalmeisterschaften in Frickenhausen und Wendlingen präsentierten sich die Leichtathletinnen und -athleten aus der Region in starker Form. Während in Frickenhausen Speerwurf und Diskuswurf im Mittelpunkt standen, ging es in Wendlingen in den Blockmehrkämpfen um Titel, Qualifikationen und starke Punktzahlen. Beide Vereine bewiesen mit Unterstützung des Leichtathletikkreises Esslingen ihre Ausrichterqualitäten. Frickenhausen entwickelt sich mit seiner großen und normgerechten Wurfanlage dabei immer mehr zum Wurf-Mekka der Region.