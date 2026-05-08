Leichtathletik Leichtathletiknachwuchs glänzt in Nellingen
Mehr als 400 Leichtathletinnen und -athleten starten beim Nachwuchsmeeting des TV Nellingen. Dabei gibt es viele Bestleistungen und starke Resultate aus der Region.
Mehr als 400 Leichtathletinnen und -athleten starten beim Nachwuchsmeeting des TV Nellingen. Dabei gibt es viele Bestleistungen und starke Resultate aus der Region.
Seit über 50 Jahren steht Nellingen Anfang Mai im Fokus des Leichtathletiknachwuchses. Auch bei der 54. Auflage des Schülersportfestes strömten bei besten Bedingungen mehr als 400 Wettkampfsportlerinnen und -sportler aus 30 Vereinen in die Wettkampfarena „An der Akademie“.