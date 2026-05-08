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  6. Leichtathletiknachwuchs glänzt in Nellingen

Leichtathletik Leichtathletiknachwuchs glänzt in Nellingen

Leichtathletik: Leichtathletiknachwuchs glänzt in Nellingen
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Der Leichtathletiknachwuchs präsentierte sich beim Meeting in Nellingen in starker Form. Foto: oh

Mehr als 400 Leichtathletinnen und -athleten starten beim Nachwuchsmeeting des TV Nellingen. Dabei gibt es viele Bestleistungen und starke Resultate aus der Region.

Seit über 50 Jahren steht Nellingen Anfang Mai im Fokus des Leichtathletiknachwuchses. Auch bei der 54. Auflage des Schülersportfestes strömten bei besten Bedingungen mehr als 400 Wettkampfsportlerinnen und -sportler aus 30 Vereinen in die Wettkampfarena „An der Akademie“.

 

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Viele nutzten das Meeting, um sich für die Kreismeisterschaften in Weilheim zu positionieren – oder einfach zu zeigen, was sie nach dem langen Wintertraining draufhaben. Der sechsstündige Wettkampftag entwickelte sich früh zu einem unterhaltsamen Meeting, das zahlreiche Bestleistungen und spannende Entscheidungen bereithielt. Mittendrin zeigten auch die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von sechs bis neun Jahren in den kinderleichtathletischen Wettbewerben ihr Können. Die Team-Mehrkämpfe bestanden aus einem 2x40-Meter-Sprint, einer Weitsprung- und Hindernissprint-Staffel sowie einem Schlagwurf mit Wurfstab mit drei Metern Anlauf.

Walter und Odenwald auf dem Podest

Schnelle Sprintzeiten gab es durch Joshua Ertl vom VfB Stuttgart, der die 100 Meter der M15 in 12,00 Sekunden gewann. Das Siegerpodest komplettierten Lenny Walter von der LG Filder in 12,67 Sekunden und Niklas Odenwald von der LG Esslingen in 13,08 Sekunden. Der Esslinger verbesserte sich anschließend als Sieger im Weitsprung um 25 Zentimeter auf 5,48 Meter. Die W 15 dominierte Elena Steeb von der LG Filder. Die Neuhausenerin überzeugte mit Bestleistungen im Weitsprung mit 4,90 Metern und im Kugelstoßen mit 9,42 Metern. Nina Philipp aus Köngen siegte im Hochsprung mit 1,51 Metern.

Emily Trautmann präsentiert sich stark

Stark präsentierte sich in der W 13 über 75 Meter Emily Trautmann von der LG Filder in 10,45 Sekunden. Ein bis ins Ziel spannendes Rennen über 800 Meter der M 13 lieferten sich Tim Biedermann vom Tomerdinger LV und Julen Henschel von der LG Filder. Am Ende setzte sich Biedermann in 2:25,66 Minuten knapp vor Henschel durch, der nach 2:26,36 Minuten ins Ziel kam.

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In der W12 setzte Luisa Hieber vom TSV Baltmannsweiler mit persönlichen Bestleistungen Akzente. Im Weitsprung siegte sie mit 4,53 Metern vor Sienna Wolfer von der LG Filder mit 4,30 Metern, im Hochsprung gewann sie mit 1,30 Metern. Über 75 Meter reichte es für Hieber in 11,29 Sekunden zu Platz zwei hinter Luise Bottesch von der LG Filder, die in 11,13 Sekunden gewann. Eine starke Zeit über 800 Meter lief Sofia Navarro Nödinger von der LG Esslingen, die in 2:43,29 Minuten Platz eins belegte.

Livia Gramlich dreimal vorne

Die erfolgreichste Teilnehmerin kam mit Livia Gramlich aus der U12. Die elfjährige Sulzgrieserin von der LG Esslingen siegte über 50 Meter in 7,93 Sekunden, im Weitsprung mit 4,40 Metern und im Ballwurf mit 35,00 Metern. Den Weitsprungsieg der M 11 sicherte sich der Denkendorfer Luca Schneider mit 4,34 Metern. Im jüngsten Jahrgang W 10 gewann Emmi Bohn von der TSG Esslingen die 50 Meter in 8,31 Sekunden, Greta Malucha vom TV Nellingen entschied die 800 Meter in 3:13,59 Minuten für sich.

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