Leichtathletik: LG Filder dominiert Waldlauf-Titelkämpfe

Bei den Leichtathletik-Kreis- und Regionalmeisterschaften im Waldlauf in Leinfelden-Echterdingen wurden die ersten Titel der Saison vergeben. Der frühe Termin vor Ostern bescherte dem Ausrichter TV Echterdingen ein gutes Meldeergebnis von 180 Läuferinnen und Läufern aus 25 Vereinen – rund doppelt so viele wie bei der Veranstaltung vor zwei Jahren an gleicher Stelle. Je nach Altersklasse mussten Distanzen zwischen 540 und 3480 Metern bewältigt werden. Die Rundenläufe mit geringen Höhenunterschieden führten die Teilnehmer auf befestigten Wegen fast ausschließlich durch bewaldetes Gebiet unweit des Siebenmühlentals.

Unsere Empfehlung für Sie Wasserball SSVE-Frauen holen Bronze Die Wasserballerinnen scheitern im Final-Four-Halbfinale des Challenger-Cups knapp. Männer verlieren. Den Jugend- und Aktivenbereich dominierte klar die LG Filder: Regionalmeister über die längste Laufdistanz von knapp 3500 Metern wurden Marie Reich in der weiblichen U 18 in 13:47 Minuten, Lukas Blessing in der männlichen U 18 in 11:48 Minuten – und Linus Kenner in der Männerklasse in 11:02 Minuten. Die Tagesbestzeit lief der Sieger der männlichen U 20, Pit Wanninger (TSV Holzelfingen), in starken 10:50 Minuten. Die schnellste Zeit aller weiblichen Klassen erzielte Lea Eberhardt (TSG Balingen), die in 12:40 Minuten die Frauenklasse dominierte. Kreismeisterin wurde hier Antonia Schwingenschlögl (LG Filder/14:27).

Filder-Athleten holen Doppelsieg

Bei der U 14 über 1620 Meter, eingeteilt in drei Runden zu je 540 Metern, gab es in der M 13 einen Doppelsieg für die LG Filder durch Julen Henschel (5:53 Minuten) und Daniel Bernhardt (6:13). Zusammen mit Filip Maly holte das Trio auch den Mannschaftstitel vor dem TSV Frickenhausen.

In der W 12 lief Sofia Navarro Nödinger von der LG Esslingen auf Platz eins in der Kreiswertung und Rang zwei in der Regionalwertung. Podestplätze gab es auch in der U12, in der der Rundkurs zwei Mal durchlaufen werden musste. Schnellster über die 1080 Meter lange Strecke war Anton Sidorenko (TSV Denkendorf), der die M 10 in starken 3:46 Minuten gewann. Levi Arciprete (TSV Neuhausen/4:03) landete bei den Regionalmeisterschaften der M 11 auf Platz drei. Silberplätze sicherten sich Daniil Lobkov (TV Nellingen) in der M 9 und Luisa Aubele (TV Nellingen) in der W 8 über die 540 Meter lange Strecke.