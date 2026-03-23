 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. LG Filder dominiert Waldlauf-Titelkämpfe

Leichtathletik LG Filder dominiert Waldlauf-Titelkämpfe

Leichtathletik: LG Filder dominiert Waldlauf-Titelkämpfe
1
Die Athletinnen und Athleten der LG Filder waren bei den Kreis- und Regionalmeisterschaften im Waldlauf nicht zu stoppen. Foto: oh

Bei den Kreis- und Regionalmeisterschaften im Waldlauf in Leinfelden-Echterdingen sicherten sich die Athletinnen und Athleten der LG Filder zahlreiche Titel.

Bei den Leichtathletik-Kreis- und Regionalmeisterschaften im Waldlauf in Leinfelden-Echterdingen wurden die ersten Titel der Saison vergeben. Der frühe Termin vor Ostern bescherte dem Ausrichter TV Echterdingen ein gutes Meldeergebnis von 180 Läuferinnen und Läufern aus 25 Vereinen – rund doppelt so viele wie bei der Veranstaltung vor zwei Jahren an gleicher Stelle. Je nach Altersklasse mussten Distanzen zwischen 540 und 3480 Metern bewältigt werden. Die Rundenläufe mit geringen Höhenunterschieden führten die Teilnehmer auf befestigten Wegen fast ausschließlich durch bewaldetes Gebiet unweit des Siebenmühlentals.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Wasserball: SSVE-Frauen holen Bronze

Wasserball SSVE-Frauen holen Bronze

Die Wasserballerinnen scheitern im Final-Four-Halbfinale des Challenger-Cups knapp. Männer verlieren.

Den Jugend- und Aktivenbereich dominierte klar die LG Filder: Regionalmeister über die längste Laufdistanz von knapp 3500 Metern wurden Marie Reich in der weiblichen U 18 in 13:47 Minuten, Lukas Blessing in der männlichen U 18 in 11:48 Minuten – und Linus Kenner in der Männerklasse in 11:02 Minuten. Die Tagesbestzeit lief der Sieger der männlichen U 20, Pit Wanninger (TSV Holzelfingen), in starken 10:50 Minuten. Die schnellste Zeit aller weiblichen Klassen erzielte Lea Eberhardt (TSG Balingen), die in 12:40 Minuten die Frauenklasse dominierte. Kreismeisterin wurde hier Antonia Schwingenschlögl (LG Filder/14:27).

Filder-Athleten holen Doppelsieg

Bei der U 14 über 1620 Meter, eingeteilt in drei Runden zu je 540 Metern, gab es in der M 13 einen Doppelsieg für die LG Filder durch Julen Henschel (5:53 Minuten) und Daniel Bernhardt (6:13). Zusammen mit Filip Maly holte das Trio auch den Mannschaftstitel vor dem TSV Frickenhausen.

Unsere Empfehlung für Sie

Sportler des Jahres in Esslingen: Stolz und neue Erkenntnisse

Sportler des Jahres in Esslingen Stolz und neue Erkenntnisse

Anni Bantel vom TSV Berkheim, Moritz Silberhorn vom TV Hegensberg und die weiblichen U-18-Judoka des KSV Esslingen sind Esslinger Sportlerin, Sportler und Team des Jahres 2025.

In der W 12 lief Sofia Navarro Nödinger von der LG Esslingen auf Platz eins in der Kreiswertung und Rang zwei in der Regionalwertung. Podestplätze gab es auch in der U12, in der der Rundkurs zwei Mal durchlaufen werden musste. Schnellster über die 1080 Meter lange Strecke war Anton Sidorenko (TSV Denkendorf), der die M 10 in starken 3:46 Minuten gewann. Levi Arciprete (TSV Neuhausen/4:03) landete bei den Regionalmeisterschaften der M 11 auf Platz drei. Silberplätze sicherten sich Daniil Lobkov (TV Nellingen) in der M 9 und Luisa Aubele (TV Nellingen) in der W 8 über die 540 Meter lange Strecke.

Weitere Themen

Fußball – Nachspiel: Mannschaftserfolg mit einem Fünferpacker

Fußball – Nachspiel Mannschaftserfolg mit einem Fünferpacker

Nachspiel
TSG-Stürmer Enes Coskun wird gut in Szene gesetzt, Deizisau und Aichwald entwickeln Konstanz und beim VfBR rückt Fußball in den Hintergrund.
Von Sigor Paesler
Frauenfußball im Kreis Esslingen: TSV Deizisau steckt in der Negativspirale fest

Frauenfußball im Kreis Esslingen TSV Deizisau steckt in der Negativspirale fest

Die Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen verlieren in der Landesliga beim Schlusslicht mit 0:1, der TSV Deizisau kassiert in der Regionenliga eine deutliche 1:5-Heimniederlage.
Von rob
Handball – Untere Klassen: TSV Neuhausen II ist derzeit „einen Schritt zu spät“

Handball – Untere Klassen TSV Neuhausen II ist derzeit „einen Schritt zu spät“

Die Handballer des Landesliga-Ersten TSV Neuhausen II verlieren gegen die HSG Owen/Lenningen mit 26:31. Die Frauen des TV Reichenbach festigen derweil die Spitzenposition.
Von Robin Kern
Tischtennis im Kreis Esslingen: TSV Wendlingen rückt an die Spitze heran

Tischtennis im Kreis Esslingen TSV Wendlingen rückt an die Spitze heran

Während der TV Hochdorf in der Tischtennis-Landesklasse beim Tabellenführer punktet, gewinnt der TSV Wendlingen beide Partien.
Von Max Blon
Fußball – Kreisliga A: Oberesslingen/Zell zittert sich zum Dreier

Fußball – Kreisliga A Oberesslingen/Zell zittert sich zum Dreier

In der Kreisliga A beendet der VfB Oberesslingen/Zell seine Niederlagenserie mit dem zuhause hart umkämpften 2:1-Erfolg über den TV Nellingen.
Von Franz-Rudolf Büttner
Handball – Verbandsliga: TV Reichenbach holt vierten Sieg in Folge

Handball – Verbandsliga TV Reichenbach holt vierten Sieg in Folge

Der TVR gewinnt gegen den VfL Pfullingen II am Ende locker mit 29:24.
Von sip
Fußball – Kreisliga A: Neuhausen II überrascht sich selbst

Fußball – Kreisliga A Neuhausen II überrascht sich selbst

Die zweite Mannschaft des FV Neuhausen siegt in der Fußball-Kreisliga A in letzter Sekunde gegen den TV Hochdorf mit 2:1 und verlässt die Abstiegszone.
Von Horst Reutter
Fußball – Zusammenfassung: In Plochingen läuten die Alarmglocken

Fußball – Zusammenfassung In Plochingen läuten die Alarmglocken

Bezirksligist FVP verliert das zweite Spiel in Folge gegen ein Spitzenteam und steht auf einem Abstiegsplatz. Berkheim gewinnt erneut, Deizisau bleibt in der KLA vorne.
Von Sigor Paesler und Horst Reutter
Handball – Verbandsliga: Erleichterung beim TSV Denkendorf

Handball – Verbandsliga Erleichterung beim TSV Denkendorf

Nach sechs Niederlagen gibt es wieder einen Sieg. Der TSV Deizisau gewinnt hoch.
Von bf
Fußball – Landesliga: Rückschläge für Köngen und Neuhausen

Fußball – Landesliga Rückschläge für Köngen und Neuhausen

Beide Fußball-Teams kassieren eine Niederlage. Die eine ist knapp, die andere deutlich.
Von sip
Weitere Artikel zu Leichtathletik
 
 