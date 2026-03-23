Leichtathletik LG Filder dominiert Waldlauf-Titelkämpfe
Bei den Kreis- und Regionalmeisterschaften im Waldlauf in Leinfelden-Echterdingen sicherten sich die Athletinnen und Athleten der LG Filder zahlreiche Titel.
Bei den Kreis- und Regionalmeisterschaften im Waldlauf in Leinfelden-Echterdingen sicherten sich die Athletinnen und Athleten der LG Filder zahlreiche Titel.
Bei den Leichtathletik-Kreis- und Regionalmeisterschaften im Waldlauf in Leinfelden-Echterdingen wurden die ersten Titel der Saison vergeben. Der frühe Termin vor Ostern bescherte dem Ausrichter TV Echterdingen ein gutes Meldeergebnis von 180 Läuferinnen und Läufern aus 25 Vereinen – rund doppelt so viele wie bei der Veranstaltung vor zwei Jahren an gleicher Stelle. Je nach Altersklasse mussten Distanzen zwischen 540 und 3480 Metern bewältigt werden. Die Rundenläufe mit geringen Höhenunterschieden führten die Teilnehmer auf befestigten Wegen fast ausschließlich durch bewaldetes Gebiet unweit des Siebenmühlentals.