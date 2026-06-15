Leichtathletik Mehrkampf-Meeting In Bernhausen fließen die Tränen trotz erfüllter Quali-Norm
Beim Junioren-Mehrkampf-Meeting in Bernhausen wurden die Tickets für die U-18-EM und U-20-WM vergeben.
Beim Junioren-Mehrkampf-Meeting in Bernhausen wurden die Tickets für die U-18-EM und U-20-WM vergeben.
Das traditionelle internationale Junioren-Mehrkampf-Meeting lockte wieder zahlreiche junge Talente ins Fleinsbach-Stadion nach Bernhausen. Und das nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus der Schweiz, Italien, Irland, Israel, Großbritannien, Belgien, den Niederlanden und sogar aus Australien sowie Neuseeland.