Leichtathletik Mehrkampf-Meeting: In Bernhausen fließen die Tränen trotz erfüllter Quali-Norm

Das traditionelle internationale Junioren-Mehrkampf-Meeting lockte wieder zahlreiche junge Talente ins Fleinsbach-Stadion nach Bernhausen. Und das nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus der Schweiz, Italien, Irland, Israel, Großbritannien, Belgien, den Niederlanden und sogar aus Australien sowie Neuseeland.

Für die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmern diente dieses Meeting als Nominierung-Wettkampf für die internationalen Nachwuchsmeisterschaften. Erfreulich dabei: Für die U-18-Europameisterschaften in Rieti (Italien, 16. bis 19. Juli) und die U-20-Weltmeisterschaften in Eugene (USA, 4. bis 8. August) konnten alle Startplätze besetzt werden. Aber es gab auch viele Tränen der Enttäuschung, und zwar von denjenigen, die zwar die erforderliche Qualifikations-Punktezahl, aber nicht einen der ersten beiden Plätze erreichen konnten, weil in jeder Disziplin nur zwei Tickets zu vergeben waren. Ganz gravierend war dies im U-18-Zehnkampf. Nicht weniger als sechs Athleten übertrafen die EM-Norm von 6800 Punkten, aber nur Magnus Vieth (Hannover 96, 7196 Punkte) und Vincent Armstroff (SV Halle, 7123) dürfen zur EM fahren.

Ganz anders bei den U-18-Siebenkämpferinnen, bei denen in Svea Funck (TV Jahn Walsrode/5837) und Elisabeth Nawroth (TSV Go-Mariagen/5533) nur zwei die geforderte Punktzahl von 5300 schafften, wobei die Letztgenannte die Einzige aus Württemberg insgesamt war, die sich für die EM beziehungsweise WM qualifizierte. Und Svea Funck, die Siegerin des Europäischen Olympischen Jugendfestivals des vergangenen Jahres, katapultierte sich mit ihrer Leistung sogar an die zweite Stelle der europäischen Jahresbestenliste hinter der Finnin Alisa Launonen. Im U-20-Zehnkampf, bei dem als WM-Norm 7200 Punkte vorgegeben waren, qualifizierten sich Johannes von der Heyden (LG Rhein-Wied) mit 7614 und Alexander Adler(ASC Darmstadt) mit 7425 Zählern. Freuen durften sich im U-20-Siebenkampf über die WM-Tickets Maria Schnemilich (1. LAV Rostock/5592) und Eleonor Servatius (TSV Bayer Leverkusen/5525), weil auch sie über der WM-Norm von 5400 Punkten lagen.

Beim parallel veranstalteten U-23-Zehnkampf überzeugte der Lokal-Matador Moritz Eisold. Der LG Filder-Athlet stellte mit 7166 Punkten eine persönliche Bestleistung auf.

Ein positives Fazit zog Florian Mertens, Chef der veranstaltenden LG Filder: „Das Leistungsniveau war sehr gut. Und wir hatten erfreulicherweise eine so große internationale Beteiligung wie nie zuvor. Selbstverständlich veranstalten wir auch wieder 2027 dieses Junioren-Mehrkampf-Meeting“.