Leichtathletik-Meisterschaften Sören Butter macht sich keinen Kopf
Der Hochspringer der LG Filder landet bei den deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften auf Platz vier. Aileen Kuhn verteidigt bei den Winterwurfmeisterschaften ihren Hammerwurf-Titel.
Hammerwerferin Aileen Kuhn aus Wendlingen hat ihren deutschen Winterwurf-Titel erfolgreich verteidigt. Daneben gab es im Dauerregen im Sindelfinger Floschenstadion sowie bei den deutsche Jugend-Hallenmeisterschaften unter dem Dach des Glaspalastes weitere gute Ergebnisse von Leichtathletinnen und Leichtathleten aus dem Kreis Esslingen.