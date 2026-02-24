 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. VfB-Athlet schlägt Weltmeister und Weltrekordler

Leichtathletik-Meisterschaften VfB-Athlet schlägt Weltmeister und Weltrekordler

Leichtathletik-Meisterschaften: VfB-Athlet schlägt Weltmeister und Weltrekordler
1
Nick Thumm vom VfB Stuttgart wurde mit 82,03 Metern deutscher Meister im Winterwurf. Foto: /Kessler-Sportfotografie

Nick Thumm wird bei den Winterwurftitelkämpfen in Sindelfingen deutscher Meister. Der VfB Stuttgart holt im Floschenstadion und Glaspalast insgesamt vier Medaillen.

Nick Thumm war selbst etwas überrascht von seinem Erfolg: „Eigentlich bin ich nicht der Typ, der im Winter gerne wirft“, sagte der neue deutsche Winterwurfmeister im Speerwerfen. Bereits im zweiten Versuch des Finales der Titelkämpfe im Sindelfinger Floschenstadion schleuderte der Athlet des VfB Stuttgart den 800 Gramm schweren Speer auf die persönliche Bestweite von 82,03 Metern und machte damit der Konkurrenz klar, dass er in seiner Heimat unbedingt gewinnen wollte. Das Nachsehen hatten am Ende keine Geringeren als der Weltmeister von 2017, Johannes Vetter (Dritter mit 78,76 Metern), sowie der U-20-Weltrekordler Max Dehning (Sechster mit 75,17 Metern), die beide für die LG Offenburg antraten.

 

Lohn für den 21-jährigen Thumm war nicht nur die Goldmedaille, sondern auch die Berufung in das deutsche Nationalteam für den europäischen Wurf-Cup in drei Wochen in Nikosia (Zypern). „Dort hoffe ich, vorzeitig die Qualifikationsnorm von 83 Metern für die Europameisterschaften im Sommer in Birmingham zu schaffen“, sagte Thumm hoffnungsvoll.

Unsere Empfehlung für Sie

Leichtathletik: Lasse Schulz besiegt den Ex-Weltmeister

Leichtathletik Lasse Schulz besiegt den Ex-Weltmeister

Der Plieninger Kugelstoßer übertrifft bei den Süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften die Marke des Ex-Zehnkampf-Weltmeisters Niklas Kaul um über zwei Meter und gewinnt.

Seine Clubkameradin Anna-Maria Weber holte in ihrer Klasse U 20 zwei weitere Medaillen für den VfB Stuttgart: Bronze im Diskuswerfen mit 45,28 Metern und Silber im Kugelstoßen mit 14,70 Metern. Letzteres bedeutete auch für Weber eine persönliche Bestweite.

Einen Finalplatz erkämpfte sich im Diskuswurf der Frauen Lea Bork (VfB Stuttgart). Sie wurde Siebte mit 49,82 Metern. Der Meistertitel ging an Marike Steinacker (TSV Bayer 04 Leverkusen) mit 64,12 Metern.

Unsere Empfehlung für Sie

Erhebung des Leichtathletik-Verband: Der VfB Stuttgart fehlt in der Leichtathletik-Rangliste

Erhebung des Leichtathletik-Verband Der VfB Stuttgart fehlt in der Leichtathletik-Rangliste

Der VfB Stuttgart ist trotz mehrerer Titel nicht unter den Top 50 der besten deutschen Vereine. Das steckt dahinter.

Medaille Nummer vier für die Cannstatter steuerte das Sprinttalent Raphael Geißner bei den parallel im Sindelfinger Glaspalast stattfindenden deutschen U-20-Meisterschaften bei. Der 18-jährige Abiturient verzichtete für seine Teilnahme an den nationalen Titelkämpfen auf den geplanten Skiurlaub mit der Familie. Mit 6,81 Sekunden wurde er nur hauchdünn von Alwin Mawumba (TV Wattenscheid, 6,79 Sekunden) und Lennox Schmidt (SSC Berlin, 6,80 Sekunden) geschlagen und gewann Bronze.

Einen Podestplatz hatte sich auch der erst 16-jährige Stabhochspringer Jonathan Hummel (LG Leinfelden-Echterdingen) erhofft. Der Schützling der vielfachen deutschen Meisterin Anjuli Knäsche lag mit einer Saisonbestleistung von 5,00 Metern bisher an zweiter Stelle der deutschen U-20-Jahresbestenliste, knapp hinter Nikolas Tietze (SV Halle, 5,05 Meter). Doch dieses Mal war für Hummel nach übersprungenen 4,80 Metern bereits Schluss, was am Ende lediglich zum fünften Rang reichte. Ben Duwenbeck (LG Olympia Dortmund) gewann mit 5,15 Metern vor dem Hallenser Tietze, der sich auf 5,10 Meter steigerte.

Weitere Themen

Fußball-Bezirksliga Spvgg Cannstatt: Die Cannstatter Frage: alles auf Angriff?

Fußball-Bezirksliga Spvgg Cannstatt Die Cannstatter Frage: alles auf Angriff?

Teil fünf unserer Rückrundenvorschau. Warum der Trainer Damian Nagler zahlen muss und welche zwei unterschiedlichen Meinungen es innerhalb der Mannschaft gibt.
Von Franz Stettmer
Fußball-Bezirksliga: SV Bonlanden steigert sich von ganz schwach hin zu ganz stark

Fußball-Bezirksliga SV Bonlanden steigert sich von ganz schwach hin zu ganz stark

Zu Beginn des Nachholspiels beim Klassenprimus TV Darmsheim wird es Bonlandes Trainer Napolitano angst und bange, nach dem Spiel ärgert er sich über das 4:4.
Von Torsten Streib
Fußball: Testspiele: Der TSV Bernhausen vermiest die Calcio-Generalprobe

Fußball: Testspiele Der TSV Bernhausen vermiest die Calcio-Generalprobe

Der Landesligist gewinnt gegen den Verbandsligisten. Beim TSV Plattenhardt muss der Trainer Eiberger zwischen die Pfosten. Außerdem: TSV Weilimdorf, TV Echterdingen und MTV Stuttgart.
Von Marius Gschwendtner
Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels sind auf mächtig Schützenhilfe angewiesen

Eishockey-Oberliga Stuttgart Rebels sind auf mächtig Schützenhilfe angewiesen

Nach der erneuten Niederlage, dieses Mal mit 3:6 bei den Lindau Islanders, ist der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels vor dem finalen Spieltag raus aus den Pre-Playoff-Plätzen.
Von Torsten Streib
Fußball-Bezirksliga: Croatia: Drei Mutmacher und eine Manuel-Neuer-Frage im Abstiegskampf

Fußball-Bezirksliga: Croatia Drei Mutmacher und eine Manuel-Neuer-Frage im Abstiegskampf

Teil vier unserer Rückrundenvorschau. Bei Croatia Stuttgart übt sich der Trainer trotz einer beängstigenden Komponente in Zuversicht, sieht aber auch ein mögliches „Problem“.
Von Franz Stettmer
Fußball-Bezirksliga: TSV Musberg: Warum der Toptransfer gescheitert ist – und welche Rolle die Liebe spielt

Fußball-Bezirksliga: TSV Musberg Warum der Toptransfer gescheitert ist – und welche Rolle die Liebe spielt

Teil drei unserer Rückrunden-Vorschau. Der TSV Musberg startet mit fünf Winterzugängen, beklagt aber den nächsten Schwerverletzten und einen Torhüter, der im Frust hinwirft.
Von Franz Stettmer
Eishockey: Stuttgart Rebels: Schwache Rebels – so wird das nichts mit den Pre-Playoffs

Eishockey: Stuttgart Rebels Schwache Rebels – so wird das nichts mit den Pre-Playoffs

In der entscheidenden Phase um den Einzug in die Pre-Playoffs liefert der Stuttgarter Eishockey-Oberligist einen nicht erklärbaren Auftritt ab und verliert mit 3:8 gegen Peiting.
Von Torsten Streib
Fußball-Bezirksliga: ASV Botnang: Zwei-Meter-Neuzugang als „Jackpot“ für den Botnanger Trainer

Fußball-Bezirksliga: ASV Botnang Zwei-Meter-Neuzugang als „Jackpot“ für den Botnanger Trainer

Teil zwei unserer Rückrundenvorschau: Geht für den Aufsteiger nach der starken Hinserie nun sogar noch mehr? In einem Punkt sieht sich der Coach Schweizer vor einer „echten Challenge“.
Von Franz Stettmer
Fußball-Bezirksliga: SV Bonlanden: Die nächsten Sorgen: Bandscheibenvorfall, Leistenbruch, Fußbruch

Fußball-Bezirksliga: SV Bonlanden Die nächsten Sorgen: Bandscheibenvorfall, Leistenbruch, Fußbruch

Teil eins unserer Rückrundenvorschau: Droht dem vermeintlichen Titelanwärter vollends eine Seuchensaison? Zwei Spieler stehen neu im Kader.
Von Franz Stettmer
Torball beim SV Hoffeld: Nach Krimi: Hoffelder Torball-Team wieder erstklassig

Torball beim SV Hoffeld Nach Krimi: Hoffelder Torball-Team wieder erstklassig

Nach einer durchwachsenen Hinrunde schien der Aufstieg des SV Hoffeld in weiter Ferne. Ein nervenaufreibender Endspurt sorgt für den großen Jubel.
Von Marius Gschwendtner
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Leichtathletik
 
 