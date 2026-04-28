Leichtathletik: Nachwuchsathleten in starker Frühform

Der Leichtathletik-Nachwuchs des Kreises Esslingen hat die jüngsten Wettkämpfe noch einmal genutzt, um sich für die anstehenden Meisterschaften in Form zu bringen. Diese beginnen am Sonntag in Leinfelden-Echterdingen mit den Kreis- und Regionalmeisterschaften im Hürdensprint, Mehrfachsprung, Stabhochsprung, Hammerwerfen sowie den Langstaffeln über 3x800- beziehungsweise 3x1000-Meter. Eine Woche später richtet die LG Teck die zweitägigen Titelkämpfe in den Sprint- und Mittelstrecken-Disziplinen sowie im Weit- und Hochsprung und im Kugelstoßen beziehungsweise Ballwurf aus.

Unsere Empfehlung für Sie Leichtathletik – Wettkampf Der Staffel-Rekord ist angezählt Die LG Filder kratzt an der 40 Jahre alten Marke über 3 x 800 Meter. Schnelle Sprintzeiten gab es auf der Cannstatter Festwiese bei der Saison-Bahneröffnung. So steigerte sich die 18-jährige Alicia Veenker (LG Filder) über 100 Meter um 16 Hundertstelsekunden auf 12,85 Sekunden und über 200 Meter von 26,48 auf 25,96 Sekunden. Schneller in der Altersklasse U20 waren nur Nina Sippel (LG Neckar-Enz/12,82) und Hannah Lenk (TSV Schmiden/25,19). In der männlichen U20 verbesserte Ruben Sternberg (LG Filder) seine 100-Meter-Bestzeit als Sieger in 11,28 Sekunden um eine Hundertstelsekunde. In der Männerklasse blieb der Neuhausener Linus Kenner über 200 Meter in 22,46 Sekunden nur sieben Hundertstelsekunden über seiner Bestmarke – es war seine zweitschnellste Zeit überhaupt.

Schnelle Zeiten zum Saisonauftakt

Im Weitsprung der weiblichen U18 sprang Emilia Gramlich (LG Esslingen) mit 5,40 Metern nah an ihre Bestleistung von 5,46 Metern heran und belegte Rang zwei hinter Carla Keller (TSV Reichenbach/Baden/5,58). Mit persönlicher Bestleistung startete auch der Wäldenbronner Niklas Odenwald (LG Esslingen) in die Saison: Der 15-Jährige übertraf bei seinem Sieg mit 5,23 Metern erstmals die Fünf-Meter-Marke. Weitere Siege gab es durch Hannah Eisele (TV Zell a.N.) im Hochsprung der W 15 mit 1,54 Metern sowie ihre gleichaltrige Vereinskameradin Caroline Stoev über 800 Meter in 2:45,50 Minuten. Den Hochsprung der männlichen U18 entschied Christian Heckl (LG Filder) mit 1,64 Metern für sich.

Lisa Bender erfüllt Norm für die deutschen Meisterschaften

In Heilbronn-Biberach überzeugte die 15-jährige Lisa Bender vom TSV Baltmannsweiler bei ihrem ersten Siebenkampf mit starken 3642 Punkten. Damit erfüllte sie frühzeitig die Norm (3250 Punkte) für die deutschen U-16-Meisterschaften, die vom 10. bis 12. Juli in Bochum stattfinden werden. Mit vier Disziplinsiegen lag Bender schnell auf Kurs, die meisten Punkte sammelte sie im Hochsprung (1,68 Meter), im Kugelstoßen (12,59 Meter) und im Speerwerfen (36,94 Meter). Auch über 800 Meter stellte sie in 2:50,84 Minuten eine persönliche Bestzeit auf. Die Zweitplatzierte Emma Meißner (TSV Crailsheim) lag mit 3228 Punkten bereits deutlich zurück.

Zur gleichen Zeit belegte Benders ehemalige Vereinskameradin Livia Ruf (SG Schorndorf) beim Blockwettkampf „Sprint/Sprung“ in Urbach mit 2540 Punkten den 2. Platz hinter Felicia Spengler (VfB Stuttgart/2627). Ruf bestätigte über 100 Meter in 12,85 Sekunden ihre starke Form, steigerte sich im Weitsprung auf 5,31 Meter und lief über 80-Meter-Hürden 13,33 Sekunden.