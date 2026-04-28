Leichtathletik Nachwuchsathleten in starker Frühform
Der Leichtathletik-Nachwuchs des Kreises Esslingen präsentiert sich kurz vor den anstehenden Meisterschaften in guter Form und überzeugt mit schnellen Zeiten und Bestleistungen.
Der Leichtathletik-Nachwuchs des Kreises Esslingen präsentiert sich kurz vor den anstehenden Meisterschaften in guter Form und überzeugt mit schnellen Zeiten und Bestleistungen.
Der Leichtathletik-Nachwuchs des Kreises Esslingen hat die jüngsten Wettkämpfe noch einmal genutzt, um sich für die anstehenden Meisterschaften in Form zu bringen. Diese beginnen am Sonntag in Leinfelden-Echterdingen mit den Kreis- und Regionalmeisterschaften im Hürdensprint, Mehrfachsprung, Stabhochsprung, Hammerwerfen sowie den Langstaffeln über 3x800- beziehungsweise 3x1000-Meter. Eine Woche später richtet die LG Teck die zweitägigen Titelkämpfe in den Sprint- und Mittelstrecken-Disziplinen sowie im Weit- und Hochsprung und im Kugelstoßen beziehungsweise Ballwurf aus.