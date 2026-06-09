Leichtathletik Sprinterin Jessica-Bianca Wessolly mit starken Zeiten
Bei der Gala in Regensburg zeigen die Leichtathleten aus dem Kreis starke Leistungen. In Osterode trumpfen derweil die Kugelstoßer des VfL Sindelfingen auf.
Bei der Gala in Regensburg zeigen die Leichtathleten aus dem Kreis starke Leistungen. In Osterode trumpfen derweil die Kugelstoßer des VfL Sindelfingen auf.
Eine besondere Leichtathletik-Sternstunde durfte das knappe Dutzend Starterinnen und Starter aus dem Kreis Böblingen bei der Gala in Regensburg am Wochenende miterleben – und wartete auch selbst mit einigen persönlichen Bestleistungen und vorderen Plätzen auf. An anderer Stelle meldeten die Kugelstoßer des VfL Sindelfingen erneut ihre Ambitionen auf vordere Plätze bei der deutschen Meisterschaft Ende Juli in Bochum-Wattenscheid an.