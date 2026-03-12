Schon wieder Weltrekord! Der schwedische Stabhochspringer ist und bleibt ein Phänomen. In seiner Heimat stellt er die nächste Bestmarke auf.

dpa 12.03.2026 - 21:32 Uhr

Uppsala - Olympiasieger Armand Duplantis hat den nächsten Stabhochsprung-Weltrekord aufgestellt. Bei dem nach seinem Spitznamen benannten Hallen-Meeting Mondo Classic in Uppsala in seiner Heimat Schweden überquerte er im ersten Versuch atemberaubende 6,31 Meter. Duplantis verbesserte damit seinen eigenen Weltrekord von der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio im vergangenen September um einen Zentimeter.