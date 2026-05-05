Leichtathletik: Staffel der LG Filder knackt 44 Jahre alten Kreisrekord

Die Leichtathletik im Kreis Esslingen nimmt weiter Fahrt auf – und es wurden die ersten Stadion-Titel vergeben. Das sportliche Highlight fand rund 600 Kilometer entfernt im niedersächsischen Celle statt: Bei den Deutschen Meisterschaften in den Langstaffeln überzeugten die drei U23-Staffeln der LG Filder mit zwei vierten Plätzen und einem Rang sechs.

LG Filder überzeugt in Celle Dabei fiel auch der 44 Jahre alte Kreisrekord der Frauen über 4x400 Meter. Die Filder-Athletinnen Patricia Blessin, Victoria Blessin, Lara Beinlich und Nele Pfisterer liefen in 3:50,68 Minuten auf Platz vier und verbesserten die alte Bestmarke von 3:56,3 Minuten deutlich. Das junge Quartett musste sich in der U23 nur den favorisierten Staffeln der StG Mainz/Bingen, des LAC Chemnitz und von Berlin Athletics geschlagen geben. Auch die männliche U23 der LG Filder überzeugte mit einem starken vierten Platz. Linus Kenner, Jimi Konnertz, Janne Henschel und Benedikt Haym gewannen in 3:20,33 Minuten überraschend den ersten von zwei Zeitläufen. Im zweiten Lauf machten dann Eintracht Hildesheim, Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt die Podestplätze unter sich aus. Einen Achtungserfolg gab es zudem für die 3x1000-Meter-Staffel der LG Filder. Elias Krebs, Linus Kenner und Janne Henschel belegten in 7:51,99 Minuten Rang sechs unter 14 Teams.

Bei den Kreis- und Regionalmeisterschaften in Leinfelden-Echterdingen setzten Lukas Melzer von der LG Teck und Jonathan Hummel von der LG Leinfelden-Echterdingen die Höhepunkte. Melzer, im vergangenen Jahr deutscher U18-Vizemeister, stellte im Hammerwerfen der männlichen U20 mit 61,38 Metern einen neuen Kreisrekord auf. Es war sein zweiter 60-Meter-Wurf nach seinem Sieg bei den Baden-Württembergischen Winterwurfmeisterschaften.

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Hummel, deutscher U18-Meister im Stabhochsprung, übersprang 4,90 Meter und blieb damit nur zehn Zentimeter unter seiner Bestleistung. Auch über 110 Meter Hürden setzte er sich in 14,97 Sekunden klar vor seinem Vereinskameraden Nils Bubeck durch, der im Stabhochsprung seine Bestmarke auf 4,50 Meter steigerte. Eine neue Saisonbestleistung stellte Hannah Melzer auf, die mit 49,25 Metern den Frauen-Wettkampf im Hammerwerfen dominierte.

Esslingerin Emilia Gramlich überzeugt

Die Akzente in der weiblichen U18 setzte Emilia Gramlich von der LG Esslingen. Die Sulzgrieserin gewann die 100-Meter-Hürden in 15,04 Sekunden vor Valentina Wolf von der LG Teck und setzte sich auch im Dreisprung mit persönlicher Bestleistung von 11,46 Metern durch. Mit beiden Leistungen wurde die 16-Jährige Kreis- und Regionalmeisterin. Dasselbe gelang Livia Neugebauer von der LG Leinfelden-Echterdingen mit 43,85 Metern im Hammerwerfen.

In der männlichen U20 holte sich Felix von Balduin von der LG Filder mit 13,06 Metern beide Dreisprungtitel. Kreismeister über 60 Meter Hürden der M 13 wurde Julen Henschel von der LG Filder in 11,27 Sekunden.

Sprinttalente lassen aufhorchen

Beim Sportfest in Renningen ließen die beiden 16-jährigen Sprinttalente Ben Rüdinger aus Berkheim und Isabel Paule aus Nellingen aufhorchen. Rüdinger steigerte sich über 100 Meter um eine Hundertstelsekunde auf 11,47 Sekunden und wurde Zweiter hinter Pio Exposito von der LG Offenburg. Den Weitsprung gewann Rüdinger anschließend ungefährdet mit 6,41 Metern.

Paule verbesserte ihre Bestzeit über 200 Meter um elf Hundertstelsekunden auf 25,27 Sekunden. Über 100 Meter verpasste sie ihre Bestmarke zuvor in 12,52 Sekunden nur um drei Hundertstelsekunden.