Leichtathletik Staffel der LG Filder knackt 44 Jahre alten Kreisrekord
Die U-23-Staffeln der LG Filder überzeugen bei den deutschen Meisterschaften mit zweimal Platz vier und einmal Platz sechs.
Die U-23-Staffeln der LG Filder überzeugen bei den deutschen Meisterschaften mit zweimal Platz vier und einmal Platz sechs.
Die Leichtathletik im Kreis Esslingen nimmt weiter Fahrt auf – und es wurden die ersten Stadion-Titel vergeben. Das sportliche Highlight fand rund 600 Kilometer entfernt im niedersächsischen Celle statt: Bei den Deutschen Meisterschaften in den Langstaffeln überzeugten die drei U23-Staffeln der LG Filder mit zwei vierten Plätzen und einem Rang sechs.