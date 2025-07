Leichtathletik-Titelkämpfe: Sternberg deklassiert die Konkurrenz

Der Athlet der LG Filder gewinnt bei den Leichtathletik-Regionalmeisterschaften in Balingen über 100 Meter.

Die einstündige Anreise ins Balinger Bizerba-Stadion zu den Leichtathletik-Regionalmeisterschaften ließ angesichts der heftigen Regengüsse nichts Gutes erwarten. Doch es kam ganz anders. Die bereits abgeregneten dunklen Wolken erreichten die Stadt erst in den Nachmittagstunden. So blieb es weitestgehend trocken und auch die Temperaturen waren angenehm warm. Beste Voraussetzungen also für die rund 250 Athletinnen und Athleten, sich mit guten Leistungen zu präsentieren.