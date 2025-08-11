 
Leichtathletik: U 20 Ernüchterung bei Stuttgarter EM-Trio

1
Anna-Maria Weber schaffte es immerhin bis ins Finale ihres Wettbewerbs. Foto: /Beautiful Sports

Beim Titelevent in Finnland schafft es nur die Kugelstoßerin Weber ins Finale. Bitter endet die Veranstaltung für ihren VfB-Vereinskollegen Vallipuram.

Die Freude, es ins deutsche Aufgebot für die U-20-Europameisterschaften geschafft zu haben, war groß gewesen. Deutlich geringer ist nun die Zufriedenheit über die an diesem Wochenende im finnischen Tampere erzielten Ergebnisse. Aus dem qualifizierten Stuttgart/Filder-Leichtathletik-Trio schaffte es lediglich die Kugelstoßerin Anna-Maria Weber in den Finalwettkampf.

 

Zunächst lief es auch bei Weber wacklig. Die amtierende deutsche Meisterin des VfB Stuttgart zitterte sich mit 14,45 Metern als Neuntbeste durch die Qualifikation, gut einen Meter unter ihrer persönlichen Bestleistung. Doch sollte der Landestrainer Arthur Hoppe mit seiner Prognose recht behalten: „Sie kann mehr und wird das auch zeigen.“ Im Finale steigerte sich Weber immerhin auf 14,78 Meter, was am Ende den sechsten Platz bedeutete. Ihre eigentlich starke Disziplin ist das Diskuswerfen, in der sie allerdings als nur Vierte der deutschen Meisterschaften das Startticket verpasst hatte. Den Titel mit der Kugel sicherte sich die Griechin Maria Rafailidou (16,16 Meter).

Derweil verlief das internationale Debüt von Webers VfB-Vereinskollege Samuel Vallipuram überhaupt nicht nach Plan. Der Weitspringer, vor drei Wochen in Wattenscheid überraschend ebenfalls deutscher Meister geworden, war mit einer Bestmarke von 7,50 Metern angereist – womit er sogar zum Kreis der Medaillenkandidaten zählte. Jedoch: Nach einer verkorksten ersten Versuch von lediglich 5,96 Metern ging bei seinen beiden weiteren Qualifikationssprüngen die rote Fahne des Kampfrichters nach oben. Zweimal ungültig – das frühe Aus. „Schade, seine beiden Fehlversuche lagen deutlich über sieben Metern. Und 7,28 Meter hätten fürs Finale gereicht“, sagt der Bundesnachwuchstrainer David Faltenbacher.

