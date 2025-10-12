Jacob Kiplimo ist beim Marathon in Chicago lange auf Weltrekord-Kurs. Doch auf den letzten Kilometern gehen dem Läufer aus Uganda die Kräfte aus. Beeindruckend ist seine Zeit dennoch.
12.10.2025 - 16:58 Uhr
Chicago - Jacob Kiplimo aus Uganda hat den prestigeträchtigen Marathon in Chicago gewonnen, den ersehnten Weltrekord aber verpasst. Der 24-Jährige lief die 42,195 Kilometer lange Distanz in 2:02:23 Stunden und blieb am Ende deutlich über der Bestmarke des Kenianers Kelvin Kiptum, der am 8. Oktober 2023 an gleicher Stelle 2:00:35 Stunden benötigte. Kiptum war nur wenige Monate später im Februar 2024 bei einem Verkehrsunfall in seiner Heimat ums Leben gekommen.