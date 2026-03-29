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  6. Katharina Jaiser mit EM-Gold und deutschem Rekord

Leichtathletik – VfL Sindelfingen Katharina Jaiser mit EM-Gold und deutschem Rekord

Leichtathletik – VfL Sindelfingen: Katharina Jaiser mit EM-Gold und deutschem Rekord
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Am Ende ließ Katharina Jaiser (ganz links) die Konkurrentinnen klar hinter sich. Foto: privat

Die 39-jährige Läuferin Katharina Jaiser vom VfL Sindelfingen gewinnt bei den Masters-Europameisterschaften den Titel über 3000 Meter im polnischen Torun.

﻿Mit fast 20 Sekunden Vorsprung wurde die Sindelfinger Leichtathletin Katharina Jaiser am vergangenen Freitag im polnischen Torun Masters-Europameisterin über 3000 Meter in der Halle. In 9:48,55 Minuten stellte die 39-Jährige zugleich einen neuen deutschen Rekord für ihre Altersklasse auf.

 

Sieben Starterinnen standen mit Katharina Jaiser an der Startlinie in der Halle, in der eine Woche auch schon die Weltmeisterschaften der Aktiven stattgefunden hatte. „Vom Start weg bin ich gleich vorne raus gelaufen, weil ich keine Lust auf Gedrängel hatte“, schilderte die Schwäbin ihre Renntaktik. Nur die Polin Andzelika Dziegiel-Poslada konnte folgen und machte kurz vor Halbzeit sogar selbst Tempo.

Jaiser bleibt als einzige Läuferin unter zehn Minuten

Als es der späteren Siegerin ab 2000 Meter dann doch zu langsam wurde und sie wieder die Initiative übernahm, war es auch um die letzte Mitläuferin endgültig geschehen. Im Ziel blieb Katharina Jaiser als einzige unter zehn Minuten, die zweitplatzierte Polin mit 10:06,15 Minuten deutlich darüber und die Dritte lag weitere 24 Sekunden zurück.

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„Entgegen der Erwartungen bin ich noch nicht durch mit dem Thema Leistungssport“, freute sich die Dauer(b)rennerin über den unerwarteten Erfolg. „Ich freue mich auf eine gute Saison“, blickt Katharina Jaiser optimistisch in Richtung Sommer.

Dann steht für die 39-Jährige auch wieder die Titelverteidigung beim Schönbuch-Cup im Kreis Böblingen auf der Tagesordnung. Die traditionelle Laufserie hat sie schon mehrfach gewonnen, zuletzt erst 2025.

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