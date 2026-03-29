Leichtathletik – VfL Sindelfingen Katharina Jaiser mit EM-Gold und deutschem Rekord
Die 39-jährige Läuferin Katharina Jaiser vom VfL Sindelfingen gewinnt bei den Masters-Europameisterschaften den Titel über 3000 Meter im polnischen Torun.
Die 39-jährige Läuferin Katharina Jaiser vom VfL Sindelfingen gewinnt bei den Masters-Europameisterschaften den Titel über 3000 Meter im polnischen Torun.
Mit fast 20 Sekunden Vorsprung wurde die Sindelfinger Leichtathletin Katharina Jaiser am vergangenen Freitag im polnischen Torun Masters-Europameisterin über 3000 Meter in der Halle. In 9:48,55 Minuten stellte die 39-Jährige zugleich einen neuen deutschen Rekord für ihre Altersklasse auf.