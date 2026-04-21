Leichtathletik – Wettkampf Der Staffel-Rekord ist angezählt
Die LG Filder kratzt an der 40 Jahre alten Marke über 3 x 800 Meter.
Die LG Filder kratzt an der 40 Jahre alten Marke über 3 x 800 Meter.
Der 40 Jahre alte Leichtathletik-Kreisrekord über 3 x 800 Meter in der weiblichen U 20 wackelte bedenklich, fiel aber nicht. Als am 3. August 1985 Silke Braun, Annette Sonnhof und Tanja Farné vom VfL Kirchheim in 6:58,84 Minuten die Schallmauer von sieben Minuten durchbrachen, war klar, dass diese Marke in absehbarer Zeit nur schwer zu knacken sein dürfte. Vier Jahrzehnte später ist es fast geschehen, aber eben nur fast: Das LG Filder-Trio Marie Reich, Klara Kilb und Lara Beinlich lief in Uhingen in 7:01,70 Minuten nah an die Rekordzeit heran.