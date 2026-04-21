Leichtathletik – Wettkampf: Der Staffel-Rekord ist angezählt

Der 40 Jahre alte Leichtathletik-Kreisrekord über 3 x 800 Meter in der weiblichen U 20 wackelte bedenklich, fiel aber nicht. Als am 3. August 1985 Silke Braun, Annette Sonnhof und Tanja Farné vom VfL Kirchheim in 6:58,84 Minuten die Schallmauer von sieben Minuten durchbrachen, war klar, dass diese Marke in absehbarer Zeit nur schwer zu knacken sein dürfte. Vier Jahrzehnte später ist es fast geschehen, aber eben nur fast: Das LG Filder-Trio Marie Reich, Klara Kilb und Lara Beinlich lief in Uhingen in 7:01,70 Minuten nah an die Rekordzeit heran.

Da die Saison noch jung ist, könnte die Marke durchaus in diesem Jahr noch fallen. Dafür müssten sich die drei Läuferinnen jeweils um rund eine Sekunde steigern, was dem ambitionierten Trio nicht sonderlich schwerfallen sollte. Der Staffel-Rekord ist also angezählt.

Ausrufezeichen von Lisa Bender

Bei der Bahneröffnung in Weinstadt setzte Lisa Bender vom TSV Baltmannsweiler gleich zwei große Ausrufezeichen. Im Hochsprung der W 15 schraubte die württembergische Meisterin des vergangenen Jahres ihre Bestleistung von 1,68 auf 1,70 Meter. Als Bender als einzige die 1,63 Meter übersprungen hatte und damit auch die Norm für die „Deutschen“ (1,62 Meter) erfüllt hatte, ließ ihr Trainer Hermann Klein die Latte gleich um sieben Zentimeter höher legen. Der persönliche Rekordsprung glückte im zweiten Versuch und auch die anschließenden 1,73 Meter riss Bender nur hauchdünn. In der noch jungen Saison ist bisher keine Springerin in dieser Altersklasse in Deutschland höher gesprungen als die Baltmannsweilerin. Ihren zweiten Tagessieg holte sie sich im Kugelstoßen mit neuer persönlicher Bestleistung von 12,67 Metern.

Mit zwei neuen Bestleistungen startete auch Livia Ruf, die ebenfalls in Baltmannsweiler wohnt, seit diesem Jahr aber für die SG Schorndorf startet, in die Saison. Stark verbessert war die 15-Jährige über 100 Meter der W 15 in 12,83 Sekunden und im Weitsprung mit 5,14 Metern, was jeweils mit dem 1. Platz verbunden war. Erfolgreich präsentierte sich auch die TSG Esslingen mit Moritz Seibold, der den Hochsprung der männlichen U18 mit 1,60 Metern gewann sowie Emil Michel, der in derselben Altersklasse im Kugelstoßen mit 11,86 Metern auf den 2. Platz kam. In der Schülerklasse M 14 sicherte sich Lennart Kurz die Siege im Weitsprung mit 5,29 Metern und im Kugelstoßen mit 9,17 Metern.