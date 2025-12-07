Marathonläufer Amanal Petros schreibt nach dem Silber-Coup bei den Weltmeisterschaften in Tokio seine Erfolgsgeschichte weiter. Beim Marathon in Valencia verbessert er den deutschen Rekord.
07.12.2025 - 10:48 Uhr
Valencia - Vizeweltmeister Amanal Petros hat beim Valencia-Marathon den deutschen Rekord pulverisiert und mit einer beeindruckenden Aufholjagd einen starken zweiten Platz belegt. Nicht einmal drei Monate nach seinem Sensationssilber bei den Titelkämpfen in Tokio lief er in Spanien 2:04:03 Stunden.