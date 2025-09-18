Alles ist für die ersehnte erste Medaille von Julian Weber auf Weltebene angerichtet, doch der Weltjahresbeste geht wieder leer aus. Platz fünf statt Edelmetall. Eine quälende Serie hält an.
18.09.2025 - 14:12 Uhr
Tokio - Speerwerfer Julian Weber verschränkte die Arme hinter seinem Kopf, schloss die Augen und legte sich enttäuscht auf den nassen Boden. Der 31-Jährige konnte bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio seiner Rolle als Goldfavorit nicht gerecht werden und verpasste die ersehnte Medaille.